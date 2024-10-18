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Эксклюзив

ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet

Корпорация ВЭБ.РФ выставила на торги самолет Superjet-100, ранее входивший в парк ирландской авиакомпании Cityjet. Борт не выполняет регулярных рейсов с 2018 года и не имеет сертификата о летной годности
Самолет Superjet-100 авиакомпании Cityjet
Самолет Superjet-100 авиакомпании Cityjet (Фото: InsectWorld / Shutterstock)

Корпорация ВЭБ.РФ объявила об аукционе по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117. Борт полностью укомплектован, следует из документации по торгам, размещенной на одной из торговых площадок. РБК ознакомился с документацией.

Начальная стоимость лота составляет 2,018 млрд руб. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 202 млн руб. Торги будут проходить по схеме английского аукциона — сначала устанавливается минимальная стоимость, затем участники могут пошагово ее увеличивать. Шаг составит 2% от стоимости самолета, или 40,36 млн руб. Выигрывает участник с максимальной предложенной ценой.

Что известно про самолет

SSJ-100 c серийным номером 95117 был выпущен с завода в 2016 году. Это один из 15 бортов, которые заказал ирландский перевозчик CityJet, и один из семи бортов, фактически поставленных компании. В 2017–2018 годах самолет совершал рейсы по маршрутам Brussels Airlines, национального перевозчика Бельгии. К концу 2018 года борт был отправлен на хранение. Единственный европейский эксплуатант российских лайнеров отказался от Superjet в 2019 году из-за проблем с поставками запчастей и обслуживанием.

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Фото:Виталий Невар / РИА Новости

В подмосковном Жуковском самолет хранится с 2021 года, следует из данных портала russianplanes. Самолет законсервирован и не имеет сертификата о летной годности, говорится в документации по торгам. С начала эксплуатации на нем было выполнено 2202 полета. Знакомый с техсостоянием самолета источник РБК уточнил, что этот Superjet можно восстановить до летной годности и он сможет выполнять рейсы. Самолетом интересовались несколько авиакомпаний, утверждает еще один собеседник РБК.

При этом собственником лайнера является не сама корпорация ВЭБ.РФ, а ирландская лизинговая компания RJ Leasing (специально созданное в 2015 году юрлицо для поставки самолетов в Ирландию). «Имущество заложено в пользу ВЭБ.РФ в обеспечение обязательств собственника перед продавцом (дата регистрации обременения — 08.12.2022», — говорится в конкурсной документации. Из-за «неисполнения собственником обеспеченного обязательства» ВЭБ.РФ принял решение об обращении взыскания. Переоформить самолет на корпорацию планируется до конца ноября этого года, а продать его новому покупателю — до 20 декабря, говорится в документации.

В 2021 году «Иркут» (ныне — «Яковлев», производитель самолетов Superjet) планировал выкупить шесть бортов, ранее летавших в парке CityJet, восстановить их до летной годности и вновь передать уже российским эксплуатантам. Но ВЭБ.РФ интереса к сделке не проявил, писал «Коммерсант». В прошлом же году корпорация решила самостоятельно переделать один из лайнеров в VIP-версию, но не смогла: держателем дополнительного сертификата типа, по которому были установлены пассажирские кресла для CityJet, было иностранное юрлицо — RJ Leasing. Дополнение к сертификату выдавал иностранный регулятор (EASA, Европейское агентство по безопасности полетов). Росавиация не может вносить изменения в документ, выданный властями других стран. В результате корпорация передала борт в коммерческое управление авиакомпании «Азимут».

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Кому нужен самолет

По словам Александра Ланецкого, гендиректора консалтинговой компании Friendly Avia Support, этот Superjet точно может быть интересен авиакомпаниям как минимум «под разборку». «Детали имели бы спрос. Но цена в 2 млрд рублей, то есть в $20 млн — это очень дорого. Но в целом самолет, судя по остаточным ресурсам двигателя, относительно свеженький», — отметил Александр Ланецкий.

При этом банкам сейчас не выгодно продавать самолеты дешево, даже несмотря на прогнозируемый дефицит провозных емкостей во всем мире, считает Ланецкий. «Почему сейчас продают за такие деньги? Скорее всего, это бухгалтерская остаточная стоимость самолета посчитана. Если сейчас продавать за рыночную, то банк зафиксирует убыток. Банку выгоднее с финансовой точки зрения, чтобы этот самолет стоял на земле еще 20 лет. Видимо, и сделка 2021 года (между «Иркутом» и ВЭБ) не состоялась по этой причине — производитель не посчитал нужным выкупать самолеты так дорого», — рассуждает Ланецкий.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что спрос на этот борт зависит от его техсостояния. «Если самолет летает — его купят. Если нет — зависит от стоимости восстановления», — отмечает эксперт. Фактор стоимости самолета существует на рынке всегда, даже при наличии дефицита парка, продолжает Борисов.

Ранее эксперты указывали на риски дефицита самолетного парка в России. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отмечали, что об этом свидетельствует текущий высокий процент занятости кресел (89,4%). Отсутствие парка в ближнесрочной перспективе «не позволит авиакомпаниям нарастить свои провозные емкости для адекватного удовлетворения пассажирского спроса», указывали в АЭВТ. Одним из главных вызовов отрасли станут ограниченные провозные емкости при растущем спросе, отмечали и в АКРА.

РБК обратился за комментарием в «Аэрофлот», Red Wings, «Азимут» и «Ираэро». В ВЭБ.РФ от комментариев отказались. Запрос был также направлен в пресс-службу «Яковлева».

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ВЭБ Superjet продажа авиация
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