Суд впервые отменил сделку, проведенную без разрешения правкомиссии

Летом 2022 года строительное предприятие «Бауэр технология», «дочка» немецкой компании, продала землю и недвижимость российскому бизнесмену. Разрешение правкомиссии не было получено, сделку признали недействительной

Фото: Владислав Шатило / РБК

Арбитражный суд Московского округа признал недействительной сделку между бизнесменом Русланом Прудниковым и строительной компанией «Бауэр технология» (бывшей «дочкой» немецкой Bauer Spezialtiefbau) из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, пишут «Ведомости». Это первое подобное решение, о котором стало известно публично, отмечает газета.

Летом 2022 года «Бауэр технология» продала землю и недвижимость ИП Руслану Прудникову. На тот момент «Бауэр технология» принадлежала Bauer Spezialtiefbau, а теперь, по данным СПАРК, гражданину Армении Андранику Гаспаряну. Позднее в том же году компания, где сменилось руководство, через суд потребовало признать сделку недействительной. Одним из оснований для этого «Бауэр технология» назвала отсутствие разрешения правкомиссии, другим — заниженную цену сделки. По данным компании, убыток по балансовой стоимости от продажи спорного имущества превысил 35 млн руб., а исходя из его рыночной стоимости составил более 89 млн руб.

Суд не удовлетворил требования компании, но апелляционная инстанция встала на сторону истца и подтвердила отмену сделки. В материалах говорится, что «Бауэр технология» не обращалась в правкомиссию за разрешением, это сделал Прудников уже после совершения сделки. В феврале 2023 года в Минфине ответили бизнесмену, что тот не является надлежащим заявителем.

Прудников должен вернуть «Бауэр технологии» имущество, а компания — вырученные за него 130 млн руб. Представитель бизнесмена, юрист фирмы FSI Legal Геннадий Сумовский сообщил, что Прудников собирается оспорить решение в Верховном суде.

В марте 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, который вводит особый порядок сделок для иностранных лиц, связанных с государствами, которых российские власти считают недружественными. Тогда же правительство утвердило правила сделок с недружественными странами в условиях санкций. Согласно документу, для получения одобрения правкомиссии компании должны подать заявление с информацией об участниках сделки, в том числе о бенефициарах. Комиссия может отказать в разрешении или выдать его с оговоренными условиями.

Этой весной Минфин предложил штрафовать за сделки с нарушением контрсанкций. Предполагается, что штраф для ИП и юрлиц составит от 20 до 40% суммы сделки. Пока проект не внесли на рассмотрение в Госдуму.