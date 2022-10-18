Колокольцев предложил бизнесменам самим разбираться, «кто кого кинул»
Нужно отказаться от практики возбуждать уголовные дела по заявлению одной из сторон экономического конфликта, если не пострадали обычные граждане и не задействованы бюджетные деньги, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Потому что они сегодня контракт заключили, половина в откатах, недоговоренности, завтра они рассорились между собой и только после этого приглашают нас расследовать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как считает министр, не бывает, что «одна сторона права, а другая не права», и поэтому следователи оказываются «на острие ножа». По словам Колокольцева, своей позицией «на уровне радикальной» он поделился еще в феврале на коллегии МВД с участием президента Владимира Путина.
«Если не задействованы бюджетные средства в экономическом каком-то преступлении, если не задействованы потерпевшие граждане <...> в этих случаях обращайтесь в суд и разбирайтесь, кто из вас кого кинул, кто кому не донес», — добавил он.
В то же время, по словам Колокольцева, коллеги из госструктур предупредили, что в таком случае суды могут «захлебнуться».
В августе Минюст предложил запретить аресты обвиняемых в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести, то есть убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи — о регистрация незаконных сделок с недвижимостью, внесении ложных сведений в межевой план и злостном уклонении от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах. Ведомство также выступило за то, чтобы освободить бизнес в России от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации, а также повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ч. 5, 6 и 7 ст. 159): размер значительного ущерба — с 10 тыс. до 25 тыс. руб., крупного — с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупного — с 12 млн до 18 млн руб. Эту инициативу ведомство разработало по поручению президента Владимира Путина.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал законопроект, но отметил, что из УК следовало бы исключить не только те три статьи, на которые указывает Минюст. «Есть целая группа составов преступлений в Уголовном кодексе и группа правонарушений в КоАП, которые описывают фактически одни и те же действия (только квалифицируют их по-разному). Это, например, ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав), ст. 147 (нарушение изобретательских и патентных прав), ст. 171 (незаконное предпринимательство), ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации)», — сказал он. По словам Титова, такие нарушения должны остаться только в КоАП и подлежать исключительно экономическому наказанию, например в виде штрафа.