США лишили «Уральские авиалинии» экспортных привилегий

Соединенные Штаты отменили экспортные привилегии для авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны.

В ведомстве считают, что перевозчик нарушает экспортный контроль, введенный США против России после начала военной операции на Украине. На время действия этой меры «Уральские авиалинии» не смогут участвовать в сделках, которые попадают под действие правил экспортного регулирования.

Замминистра торговли по вопросам соблюдения экспортного законодательства Мэтью Аксельрод сообщил, что на сегодняшний день ведомство выпустило десять подобных приказов в отношении крупнейших авиакомпаний России и Белоруссии. По словам представителя министерства, действия Вашингтона призваны пресечь попытки обойти санкции, они «наносят еще больший ущерб российскому авиационному сектору».

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