Магомедова и Мазурова исключили из правления РСПП

Магомедова и Мазурова исключили из правления РСПП

Оба бизнесмена арестованы и проходят по уголовным делам. Большинство членов правления РСПП проголосовали за их исключение, сообщили РБК в палате

Зиявудин Магомедов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Двоих находящихся под арестом российских бизнесменов — владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова — исключили из правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил РБК представитель РСПП.

Он уточнил, что решение принято большинством голосов членов правления, обновленный состав правления уже появился на сайте союза. В этом списке действительно нет Магомедова и Мазурова.

Зиявудин Магомедов был арестован в марте 2018 года вместе со своим братом Магомедом. Им вменяют несколько эпизодов мошенничества, ущерб по которым оценивается в размере до 11 млрд руб., а также создание организованного преступного сообщества (ОПС). Фигуранты дела вину не признают.