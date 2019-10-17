МИД отреагировал на сообщения о передаче нефтяной компании PDVSA России

За публикациями о желании Каракаса передать «Роснефти» контрольный пакет акций нефтяной госкомпании Petroleros de Venezuela (PDVSA) стоит венесуэльская оппозиция, считает МИД России. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова. Трансляция брифинга шла на странице ведомства в Facebook.

«Мы исходим из того, что это перепечатки венесуэльской оппозиции и подконтрольным им СМИ или имеющим отношения к ней. По сути вопроса надо обращаться в «Роснефть», — заявила она.

Ранее о том, что власти Венесуэлы обсуждают возможность передачи контроля над основной нефтедобывающей компанией страны PDVSA российской «Роснефти» в обмен на списание долгов, сообщал El Nacional. В «Роснефти» в ответ на запрос РБК заявили, что компания не комментирует «слухи».

Как сообщил РБК источник из правительства, на переговорах с Венесуэлой передача «Роснефти» контроля над PDVSA за долги или за деньги «никогда не обсуждалась».