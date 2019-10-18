Минприроды запретит выбрасывать батарейки в мусоропроводы

«Контроль за выбросом использованных батареек в мусоропроводы

и мусорные баки гражданами и юрлицами, а так же привлечение их к

административной ответственности за это представляется

сложной задачей. Мы понимаем, что необходимо доказать

факт совершения административного правонарушения конкретным лицом в каждом конкретном случае. Проблему целесообразно решать путем повышения уровня экологического сознания граждан», — пояснила РБК глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова.

Построение правил обработки однородных групп отходов она назвала одной из целей реформы отрасли. «Отдельно собранные батарейки утилизировать довольно выгодно. Не сомневаемся, что население поддержит нацпроект «Экология» в части сдачи батареек», — добавила она.

Заместитель гендиректора Российского экологического оператора (координирует работу всех регоператоров в стране. — РБК) Вячеслав Духин отметил, что при смешивании батареек с бытовым мусором и ТКО весь объем такого мусора превращается в опасные отходы, что затрудняет его обработку и переработку. «Инициатива Минприроды своевременна. Сегодня абсолютно законно выбросить банановую кожуру вместе с батарейками, это дико и не может так дальше продолжаться», — сказал он РБК. Объем необходимых контейнеров, мощностей для переработки батареек РЭО должно определить в ходе анализа территориальных схем в регионах и создания федеральной территориальной схемы России. По мнению Духина, о штрафах за неправильный выброс батареек говорить пока рано: сначала надо объяснить, зачем меняют закон.

Но председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал предложенный Минприроды проект приказа. По его мнению, «инициатива в нынешнем виде нереализуема». «У Минприроды нет других ресурсов контроля за тем, чтобы батарейки выбрасывались только в специальных местах, кроме как привлечь к этому инспекторов Росприроднадзора. Но у каждого мусоропровода по инспектору не поставишь», — замечает депутат. Он согласен, что отработанные батарейки и аккумуляторы, отходы I—II класса опасности, нельзя смешивать с общим мусором. «Одна пальчиковая батарейка навсегда отравляет 20 кв м почвы и 40 литров воды», — заметил он.

Что про предложение думает бизнес

Гендиректор компании «Мегаполис-ресурс» Владимир Мацюк (занимается сбором и переработкой батареек в России) затруднился оценить стоимость изготовления и установки спецконтейнеров по приему батареек по всей стране (в законе это не прописано), однако признал, что они могут оказаться значительными. Он сообщил, что совместно с ретейлерами и производителями компания собирает для переработки 2% от проданных батареек в России в год (в Европе на переработку уходит 44% от всех проданных батареек). Эффективность утилизации щелочных батареек — более 94%. За два года количество мест их приема увеличилось с 700 до 2500 (в Германии таких пунктов приема 170 тыс.).

По словам Мацюка, в России уже два года действует механизм расширенной ответственности производителя, который обязывает компании платить за переработку батареек или самим утилизировать их. «Сейчас в стране 10-кратный избыток мощностей по собираемости батареек, но сдают их только активисты. Рост числа контейнеров не привел к кратному росту объема собранных батареек», — отметил собеседник РБК. Штрафовать граждан за выброс батареек в мусоропровод или в другое место вне спецконтейнеров Мацюк считает бессмысленным.

«За год мы собрали и сдали на утилизацию более 135 тыс использованных батареек, что составляет почти 10% от объема проданных в обеих сетях», — сообщила РБК руководитель сервисных проектов группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова. Куратор экологических программ сети магазинов «ВкусВилл» Александр Цыганков, отметил, что Минприроды не обсуждало с компанией свою инициативу. «Бизнесу сети сегодня прием батареек ничего не приносит, а наоборот требует расходов, потому что утилизация стоит денег», — говорит он. Сейчас «ВкуссВилл» принимает 13-130 кг батареек в месяц в одном магазине, и это обходится компании примерно в 1 млн руб. в месяц. Источник на рынке продовольственной розницы считает, что инфраструктура по вывозу и утилизации батареек в России сейчас недостаточно развита, чтобы говорить о полноценном развертывании системы переработки.

«Чтобы полностью исключить бездействие со стороны управляющих компаний и собственников крупных строений, желательно ввести ответственность за нарушение новых правил», — считает представитель «Эколайн», крупного оператора по обращению с отходами в Москве.

Исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что в случае введения новых правил обращения с отработанными батарейками дополнительная нагрузка ляжет на регоператоров, управляющие компании, ретейлеров, но объем расходов ни с кем не согласован, а информации о господдержке для отрасли нет. Заставить население платить штрафы за выброс батареек в неположенных местах он считает технически невозможным, пока не введена ответственность за ненадлежащий выброс других видов мусора для населения и за отказ от заключения договоров с регоператором на его вывоз для юрлиц.

«Финансировать эту отрасль можно, например, облагая батарейки сбором на таможне (только из Китая ежегодно в Россию ввозят 2 млрд батареек)», — считает он. При этом он не видит гарантий защиты спецконтейнеров для батареек от сброса другого мусора, а также от недобросовестных сборщиков металла. Представитель «Росатома», которого летом назначили оператором по обращению с опасными отходами, от комментариев отказался.