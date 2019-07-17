Госдума одобрила закон о единой системе обращения с опасными отходами

В России создадут единую систему обращения с опасными отходами. Законопроект, предусматривающий поправки к закону «Об отходах производства и потребления», Госдума приняла в третьем чтении, говорится в заявлении Минприроды, поступившем в распоряжение РБК.

Закон предлагает построить «понятную и прозрачную» систему обращения с опасными отходами, а также решить задачи инфраструктурного характера.

В России ежегодно образуется около 400 тыс. т отходов опасных и высокоопасных классов. При этом нет предприятий по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению, говорится в сообщении. Сегодня только 1,5% опасных отходов обезвреживаются и утилизируются операторами, имеющими необходимые лицензии, отмечает Минприроды.

Центральное место в единой системе займет федеральный оператор. Планируется также создать федеральную схему обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием для всех участников системы.

Для осуществления деятельности по обращению с опасными отходами предприятия будут заключать договор оказания услуг с федеральным оператором, по регулируемым ценам. При этом федеральный оператор будет фиксировать достоверность наличия мощностей и гарантированность доставки до них отходов.