«Инвитро» продаст свои активы на Украине

Лабораторию и более 60 пунктов сдачи крови получит европейская сеть Medicover, сумма сделки — €6 млн

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Международная сеть клиник и госпиталей Medicover подписала соглашение о покупке активов частной российской медицинской компании «Инвитро» на Украине, говорится в сообщении иностранной компании. В поступившем в РБК сообщении российской стороны говорится, что сделка находится на одобрении у украинских антимонопольщиков.

Medicover получит 61 пункт приема анализов крови в 28 городах и один лабораторный комплекс в Днепре, расположенные в центре и на востоке Украины. За активы компания заплатит €6 млн, закрыть сделку планируется в начале 2019 года. Medicover ожидает, что сделка приведет к росту EBITDA менее 10%.

По состоянию на конец сентября 2018 года Medicover владела 229 пунктами приема анализов крови на Украине, уточняется в сообщении.

По данным СПАРК, основанная в 1995 году «Инвитро» принадлежит кипрской Invitro Holding Limited (она также владеет сетью семейных клиник «Доктор рядом»). На сайте российской компании говорится, что она владеет сетью медицинских офисов в шести странах. В июле 2018 года компания объявила о сокращении своего департамента маркетинга и коммуникаций на 15%, так как штат был «несколько раздут».

Бизнес на Украине компания ведет с 2010 года, первая лаборатория была открыта в Днепропетровске, затем сеть охватила 26 городов страны. В России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии компании принадлежат более тысячи медицинских офисов.

«Для «Инвитро» сделка является частью мероприятий по оптимизации организационной структуры и не окажет существенного влияния на размеры бизнеса группы компаний», — говорится в поступившем в РБК сообщении.