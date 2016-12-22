ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,54 65,04 EUR Нал. 76,33 74,78 USD Бирж. 65,82 +0,32 EUR Бирж. 75,43 +0,14 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6612,27 -104,73 IMOEX 2378,62 -1,36% RTSI 1140,17 -1,95% Brent 79,61 -0,19% DJIA 25378,27 -1,28% Nasdaq 7483,85 -2,08%
«Инвитро» продаст свои активы на Украине
Лента новостей
Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей» 18 окт, 23:30, Общество Адвокат фигуранта дела вице-премьера Крыма назвал вменяемую сумму взятки 18 окт, 23:19, Политика В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом 18 окт, 23:11, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 18 окт, 22:45, РБК и Canon «Инвитро» продаст свои активы на Украине 18 окт, 22:35, Бизнес SANA сообщило о гибели мирных жителей из-за удара коалиции США в Сирии 18 окт, 22:20, Политика Предприятия «дочки» «Роснефти» в Сибири остались без света 18 окт, 22:10, Общество Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 18 окт, 22:01, РБК и Мираторг «Новапорт» решил отложить выход на IPO 18 окт, 21:56, Бизнес Конституционный суд Ингушетии рассмотрит закон о границе с Чечней 18 окт, 21:46, Политика ЕС и Норвегия попросили арбитров ВТО помочь в споре с США 18 окт, 21:42, Экономика Максакова заявила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве 18 окт, 21:32, Общество Суд арестовал замглавы Крыма по делу о «систематических взятках» 18 окт, 21:01, Общество Врачи в Москве рассказали о состоянии доставленных из Керчи пострадавших 18 окт, 21:00, Общество Искусственный интеллект без ошибок: как начать на нем зарабатывать 18 окт, 20:59, Партнерский материал «Новая газета» обратилась в полицию после угроз в адрес своих журналистов 18 окт, 20:49, Общество МИД потребовал освободить арестованного в Норвегии ИТ-советника Совфеда 18 окт, 20:48, Политика Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30% 18 окт, 20:38, Экономика Летчики успели катапультироваться с разбившегося на Кубани самолета 18 окт, 20:32, Общество Футболисты «Анжи» отказались от бойкота матча с ЦСКА 18 окт, 20:25, Спорт Вместе с вице-премьером Крыма задержали еще двух бывших чиновников 18 окт, 20:14, Политика Путин после «Валдая» выпил чаю с Карзаем и вдовой Солженицына 18 окт, 20:12, Общество Защита Кокорина обжалует предъявленные футболисту обвинения в хулиганстве 18 окт, 20:10, Общество Французские сенаторы поддержали развитие отношений с Россией 18 окт, 20:10, Политика Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 18 окт, 20:09, РБК и Сбербанк Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз» 18 окт, 20:07, Общество Пашинян заявил об установлении оперативной связи с Азербайджаном 18 окт, 19:54, Политика Bloomberg узнал о непонимании Меркель речи Мэй о Brexit 18 окт, 19:48, Политика
«Инвитро» продаст свои активы на Украине
Бизнес, 18 окт, 22:35
0
«Инвитро» продаст свои активы на Украине
Лабораторию и более 60 пунктов сдачи крови получит европейская сеть Medicover, сумма сделки — €6 млн
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Международная сеть клиник и госпиталей Medicover подписала соглашение о покупке активов частной российской медицинской компании «Инвитро» на Украине, говорится в сообщении иностранной компании. В поступившем в РБК сообщении российской стороны говорится, что сделка находится на одобрении у украинских антимонопольщиков.

Medicover получит 61 пункт приема анализов крови в 28 городах и один лабораторный комплекс в Днепре, расположенные в центре и на востоке Украины. За активы компания заплатит €6 млн, закрыть сделку планируется в начале 2019 года. Medicover ожидает, что сделка приведет к росту EBITDA менее 10%.

По состоянию на конец сентября 2018 года Medicover владела 229 пунктами приема анализов крови на Украине, уточняется в сообщении.

По данным СПАРК, основанная в 1995 году «Инвитро» принадлежит кипрской Invitro Holding Limited (она также владеет сетью семейных клиник «Доктор рядом»). На сайте российской компании говорится, что она владеет сетью медицинских офисов в шести странах. В июле 2018 года компания объявила о сокращении своего департамента маркетинга и коммуникаций на 15%, так как штат был «несколько раздут».

Бизнес на Украине компания ведет с 2010 года, первая лаборатория была открыта в Днепропетровске, затем сеть охватила 26 городов страны. В России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии компании принадлежат более тысячи медицинских офисов.

«Для «Инвитро» сделка является частью мероприятий по оптимизации организационной структуры и не окажет существенного влияния на размеры бизнеса группы компаний», — говорится в поступившем в РБК сообщении.

Medicover закончила второй квартал 2018 года с выручкой €161,1 млн (показатель аналогичного периода в 2017 году — €141,6 млн, операционная прибыль составила €6,4 млн, €5,7 млн — годом ранее), чистая — €7 млн (€2,3 млн годом ранее). Компания была основана в 1995 году в Польше, затем она стала вести деятельность в Германии, Румынии и на Украине. Почти половину выручки компания получает из Польши — 45%, на Украину приходится только 7%. За весь 2017 год выручка компании составила €580,2 млн.
Авторы: Андрей Гатинский, Ольга Дубравицкая.
Теги: «Инвитро» , Украина
Главное
Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет Политика
Материалы по теме
«Инвитро» анонсировало иск против Онищенко из-за слов о биоматериалах Общество
Медведев наградил «Инвитро» на фоне подозрений в сборе биоматериала Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter