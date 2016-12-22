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Автопроизводители попросили власти не помогать строить новые заводы
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Автопроизводители попросили власти не помогать строить новые заводы
Бизнес, 04:04
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Автопроизводители попросили власти не помогать строить новые заводы
Работающие в России производители автомобилей попросили Минпромторг не допускать к новому инвестиционному режиму компании, которые не договорились о строительстве заводов. Причина – незагруженные мощности действующих предприятий
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представители сразу нескольких автомобильных компаний подписали письмо Минпромторгу, в котором попросили не допускать новых производителей к системе специнвестконтрактов, которую вводит правительство. Как сообщает газета «Ведомости», они объяснили это тем, что работающие сейчас предприятия не загружены. Собеседники издания указали, что правильно сейчас будет сконцентрироваться на дальнейшей локализации продуктов и повышении загрузки уже имеющихся мощностей минимум до 80% (с нынешнего среднего уровня в 44%).

По данным «Ведомостей», письмо заместителю министра промышленности и торговли Александру Морозову подписали представители «АвтоВАЗа», «Камаза», ГАЗа, «Соллерса», Renault, Nissan, Mitsubishi и Daimler. При этом у Daimler своего производства пока нет, однако компания уже подписала специнвестконтракт под проект строительство завода в Московской области.

Автоконцерны также предлагают сохранить им возможность заключать консорциумы. Это должно помочь им окупить инвестиции в организацию выпуска новых ключевых узлов за счет разделения инвестиций между участниками консорциума.

Как сообщил газете представитель «Камаза», авторы письма не рассчитывали на ответ Минпромторга. Однако, по его данным, предложения автоконцернов уже обсудили в профильных ведомствах и поддержали «многие из них».

При этом издание указывает, что на специнвестконтракты рассчитывают компании, которые еще не создали собственное автопроизводство. Речь в частности идет о BMW.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: автопроизводители
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