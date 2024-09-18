Появились кадры начала конфликта в офисе Wildberries
Конфликт произошел утром 18 сентября в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в центре Москвы.
Татьяна Бакальчук обвинила супруга Владислава и бывших менеджеров компании в попытке захватить офис. Ее супруг заявил о «вооруженном конфликте» с охраной компании. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что возле офиса Wildberries задержали около десяти человек. По данным «Интерфакса», задержаны восемь человек.
По данным ТАСС, один человек погиб, двое получили ранения.
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