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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Появились кадры начала конфликта в офисе Wildberries

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Объединение и развод в Wildberries

Появились кадры начала конфликта в офисе Wildberries
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Конфликт произошел утром 18 сентября в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в центре Москвы.

«РИА Новости» сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries
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Татьяна Бакальчук обвинила супруга Владислава и бывших менеджеров компании в попытке захватить офис. Ее супруг заявил о «вооруженном конфликте» с охраной компании. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что возле офиса Wildberries задержали около десяти человек. По данным «Интерфакса», задержаны восемь человек.

По данным ТАСС, один человек погиб, двое получили ранения.

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Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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