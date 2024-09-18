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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Бакальчук сообщил о стрельбе у офиса Wildberries после «провокации»

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Объединение и развод в Wildberries

Около здания офиса Wildberries днем 18 сентября произошла «масштабная провокация». Об этом заявил сооснователь компании Владислав Бакальчук.

Он указал, что приехал в офис компании приехал на переговоры. «В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — заявил он.

По словам Бакальчука, переговоры касались строительства новых складов Wildberries компанией «ВБ Девелопмент», которую контролирует Бакальчук. «Переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались всю прошлую неделю. Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries на Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — заявил Бакальчук.

Wildberries заявила о попытке Бакальчука «незаконно» зайти в офис
Бизнес
Обстановка около здания БЦ &laquo;Романов двор&raquo;

Сооснователь компании заявил, что окажет «всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт». Он добавил, что «мы ехали на мирные переговоры для скорейшего разрешения ситуации с остановкой строительства складов WB».

Владислав Бакальчук с охраной пытался «незаконно» попасть в офис, заявляла ранее сама компания Wildberries. «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявляли РБК в компании.

Офис компании находится в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в Москве вблизи Моховой улицы и Воздвиженки. Рядом со зданием находилось две патрульные машины полиции, автозак и машины скорой помощи, сообщил корреспондент РБК. Полицейские зашли внутрь центра.

Во время конфликта были слышны выстрелы, сообщали Mash и «Осторожно новости».

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