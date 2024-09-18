«Известия» узнали о планах сократить поддержку малого и среднего бизнеса
Власти хотят значительно сократить расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в 2025-2030 годах — на эти цели планируется потратить 330 млрд руб., то есть на 21% меньше, чем в предыдущий аналогичный период. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственные документы, подготовленные к профильному совещанию 3 сентября.
Речь идет о расходах на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019–2024 годах на него было заложено 416,2 млрд руб.
Из правительственных документов следует, что основная сумма расходов на проект в 2025–2030 годах придется на льготные инвестиционные кредиты малому и среднему бизнесу в приоритетных отраслях (среди них — обрабатывающие производства, IT, гостиницы и общепит). На эти цели направят 238,4 млрд.
Большая часть этих трат будет направлена на субсидирование займов, взятых до 2025-го (148 млрд), а остальное — на новые выдачи по совмещенной программе.
С 2025 года, как отмечает газета, нацпроект сделают федеральной программой, которая станет частью более крупного нацпроекта — «Эффективная и конкурентная экономика». Его параметры пока не озвучены в окончательном варианте. В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что сейчас формируется структура проекта и такие параметры, как ресурсное обеспечение.
Федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был разработан в 2018 году. Сроки его реализации — с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Среди целей проекта — улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию и другие.
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