В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в регионах

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о реновации жилья по всей России, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ внесен главой парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и депутатом от той же фракции Галиной Хованской, возглавляющей думский комитет по ЖКХ. Основанием для внесения этого законопроекта в пояснительной записке к нему называется «неудовлетворительное состояние жилищного фонда в Российской Федерации», изношенность и устаревание конструкций домов, которые «создают множество бытовых неудобств для граждан нашей страны».

По замыслу законодателей, решение о реновации жилищного фонда будет приниматься в каждом случае отдельно общим собранием жильцов. Новые квартиры должны будут содержать то же количество комнат и занимать ту же или большую площадь, соответствовать стандартам благоустройства и техническим характеристикам.

В Москве программа реновации жилья была утверждена летом 2016 года. Она включила 5 тыс. ветхих домов с населением 1 млн человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для переселенцев из пятиэтажек будет построено 17–18 млн кв. м жилья, а еще 15 млн кв. м будет построено для того, чтобы за счет продажи на коммерческом рынке окупить проект. В целом инвестиции в программу оцениваются, по его словам, в 3 трлн руб.