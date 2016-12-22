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У «Ингосстраха» появились новые совладельцы
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У «Ингосстраха» появились новые совладельцы
Бизнес, 19:01
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У «Ингосстраха» появились новые совладельцы
Новыми владельцами 16% акций «Ингосстраха» стали бизнесмены Алексей Коновалов и Андрей Панов. Они числятся собственниками более 400 российских компаний
Фото: Александр Щербак / ТАСС

16,03% акций страховой компании «Ингосстрах», которые ранее принадлежали партнеру Олега Дерипаски Павлу Езубову, сменили владельца, следует из базы данных СПАРК. С конца августа его собственниками значатся два бизнесмена — Алексей Коновалов и Андрей Панов, которые через АО «Диалог» и ООО «Радужное» владеют 99,9% ООО «Бекар-Сервис», на которое, в свою очередь, записаны акции страховщика, следует из базы данных СПАРК.

В предыдущую цепочку владения входили «Бекар-Сервис» и «Радужное». Последнюю компанию контролировал связанный с Павлом Езубовым кипрский офшор Persella Investment Ltd.

О планирующейся продаже доли Езубова в «Ингосстрахе» — пятом по величине страховщике в России по объему премий — РБК сообщал в середине августа.

Езубов, по данным источников РБК, является двоюродным братом попавшего под американские санкции владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Ему Дерипаска ранее передал контроль над продавцом прессы «Роспечать», медиахолдингом «Фор Медиа» и британской Terra Services.

На Коновалова зарегистрировано около 400 действующих компаний, на Панова — около десяти, некоторыми из них они владеют совместно. Несколько лет назад бизнесмены принимали участие в одной из сделок холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В декабре 2015 года подконтрольная «Базэлу» Красноярская ГЭС уступила контроль над красноярским аэропортом Емельяново ООО «КрасИнвест». Стопроцентным владельцем «КрасИнвеста» стало московское АО «Базовый аэропортовый оператор», совладельцы которой — Коновалов и Панов.

Об изменении структуры собственности «Ингосстраха» также сообщили «Ведомости».

В «Ингосстрахе» не ответили на вопросы РБК, представитель Дерипаски от комментариев отказался. Источник, близкий к Дерипаске, сообщил РБК, что Коновалов и Панов не аффилированы с бизнесменом.

Страховка для Generali

10% акций «Ингосстраха» напрямую принадлежит Олегу Дерипаске, а самым крупным акционером «Ингосстраха» с долей 38,45% является итальянская страховая компания Assicurazioni Generali, следует из структуры собственности «Ингосстраха», которая ранее была размещена на сайте ЦБ, а в связи с изменением политики государства в отношении раскрытия владельцев санкционных компаний убрана из открытого доступа. Два источника РБК, знакомых со сделкой по продаже пакета Езубова, говорили, что изменение акционерной структуры связано с желанием Generali увеличить пакет до контрольного. В Generali на вопросы РБК ответили, что «не комментируют слухи на рынке».

Кроме Дерипаски и Generali долями в «Ингосстрахе» владеют Евгений Агарков (16,29%) и Виктория Бражник (15,68%).

Евгений Агарков — бывший совладелец «КрасИнвеста» и еще десятков компаний, его полный тезка — совладелец ООО «Апраксин центр» (управляет подмосковной усадьбой Апраксиных), еще одним совладельцем «Апраксин центра» является ООО «ГОСТ Отель Менеджмент», контролируемое Езубовым. Бражник владеет долей 1% в другой компании Езубова — АО «Тензор», владеющем холдингом «Фор Медиа».

После введения санкций против Дерипаски Минфин США заявил, что одним из ключевых условий смягчения ограничений может быть отказ от контроля при принятии решений и снижение долей в капитале компаний ниже 50%, напоминает управляющий партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Павел Иккерт.

Поскольку у «Ингосстраха» есть иностранные акционеры, они могли попросить изменить структуру владения в сторону уменьшения доли Дерипаски и его партнеров, чтобы не попасть под санкции США, заметил ведущий аналитик AMarkets Антон Деев.

Авторы: Георгий Перемитин, Светлана Бурмистрова.
Теги: «Ингосстрах»
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