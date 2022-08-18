Юристы оценили последствия шутки Маска о «Манчестер Юнайтед»

Илон Маск в шутку написал в Twitter, что хочет купить клуб, после чего акции «Манчестер Юнайтед» выросли. По мнению экспертов, SEC может заподозрить бизнесмена в манипулировании рынком, но оснований для его преследования нет

Илон Маск (Фото: Global Look Press)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может начать расследование после твита бизнесмена Илона Маска о планах купить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», считают опрошенные Reuters эксперты.

По мнению юриста из компании Dickinson Wright и бывшего сотрудника SEC Джейкоба Френкеля, несмотря на то что Маск впоследствии назвал сообщение «шуткой», регулятор, вероятно, захочет выяснить, что побудило его написать твит. Консультант по вопросам соблюдения правовых норм и экс-сотрудник американского Минюста Хуэй Чэнь уточнил, что власти могут начать искать в действиях Маска признаки манипулирования рынком — намеренного или ненамеренного.

В то же время другие специалисты считают, что у SEC нет поводов для применения к бизнесмену дисциплинарных мер: Маск не владеет крупным пакетом акций клуба и ничто не указывает на финансовую заинтересованность в «Манчестер Юнайтед» у него или каких-либо близких к нему лиц, а свои намерения предприниматель объяснил сам, указав, что твит был шуточным.

Маск написал, что покупает футбольный клуб, 17 августа, но затем в ответ на комментарий другого пользователя Twitter уточнил: «Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никакую спортивную команду».

После твита Маска Bloomberg сообщил, что американская семья Глейзер, которой сейчас принадлежит клуб, готова продать миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед» новому инвестору.

На фоне слухов о продаже «Манчестер Юнайтед» акции команды выросли на 7,6%, до $13,75.

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Прежде твиты Маска уже вызывали претензии американского регулятора. В 2018 году Маск, по мнению комиссии, ввел инвесторов в заблуждение, когда написал в Twitter, что основанная им компания Tesla может перейти в частные руки. Бизнесмен после этого заключил с SEC соглашение, огранивающее его в публикации твитов о Tesla. Reuters отмечает, что регулятор открыл несколько расследований по факту нескольких его постов в соцсети, касающихся этой компании.

В текущем году SEC заинтересовалась сделкой по покупке Twitter. Сначала Маск приобрел в компании 9,2-процентную долю, и в мае The Wall Street Journal сообщила, что SEC расследует несвоевременное раскрытие Маском информации о приобретении доли. Согласно законодательству США, инвестор в течение десяти дней с момента приобретения свыше 5% акций компании должен уведомить об этом SEC, но Маск не сделал этого. Из-за этого группа инвесторов подала в суд иск, обвинив Маска в покупке акций по «искусственно заниженным ценам».

После приобретения 9,2% акций бизнесмен заявил, что собирается выкупить соцсеть за $44 млрд. В июле Маск отказался от этого намерения — по данным Reuters, комиссия по ценным бумагам и биржам также наводила справки по этому вопросу.