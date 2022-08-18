Крупнейший оператор электричек в России увеличил убытки в четыре раза

Убыток ЦППК, перевозящей более 50% пассажиров электричек в России, в первом полугодии 2022 года вырос вчетверо, до 4 млрд руб. Но по итогам всего года компания рассчитывает на рост пассажиропотока и выход в прибыль

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Чистый убыток крупнейшего оператора электричек в России Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК; перевозит пассажиров в 11 регионах) по итогам первой половины 2022 года составил 4,344 млрд руб., говорится в отчетности перевозчика. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (1,097 млрд руб.). При этом выручка компании сократилась только на 5%, до 24,25 млрд руб.

В 2021 году убыток был существенно меньше из-за предоставления ЦППК двух субсидий, говорит ее представитель, не раскрывая их размер. Первая получена от федеральных властей для компенсации расходов на аренду электропоездов в 2020 году в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Постановление о выделении таких субсидий всем пригородным железнодорожным операторам премьер Михаил Мишустин подписал в июне 2021 года.

ЦППК также получила от министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области субсидию на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате государственного регулирования тарифа за 2020 год. Подмосковье — крупнейший регион присутствия ЦППК, местным властям принадлежит 14,5% ее акций, контролирующие акционеры ЦППК — структуры Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

При этом убыток за первое полугодие 2021 года был вдвое больше — 8,7 млрд руб., указывает представитель ЦППК. По его словам, по итогам всего 2022 года компания рассчитывает на положительный финансовый результат. Этому будет способствовать увеличение пассажиропотока до 535 млн человек, что примерно на 3% больше, чем в прошлом году. В 2021 году чистая прибыль перевозчика составила 2,822 млрд руб., он перевез 520 млн пассажиров. На ЦППК пришлось 56% чистой прибыли и 54% пассажиропотока всех пригородных железнодорожных компаний.

В конце 2021 года ЦППК провела конкурс на закупку 95 электропоездов на общую сумму почти 400 млрд руб. Из них 25 электричек она рассчитывает получить до конца 2022 года. Контракт на поставку этих поездов, который ЦППК и «Трансмашхолдинг» заключили в июле, составит почти 105 млрд руб. с учетом сервисного обслуживания.