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У скандального производителя опиоидов в США оказались акционеры из России

Как минимум десяток граждан России являются акционерами фармпроизводителя Mallinckrodt, вовлеченного в США в опиоидный скандал. Пока инвесторам не везет и они пытаются противостоять менеджменту банкротящейся компании
Фото: Whitney Curtis / AP Images / Mallinckrodt
Фото: Whitney Curtis / AP Images / Mallinckrodt

У американо-ирландской Mallinckrodt, фармацевтической компании с более чем полуторавековой историей, есть акционеры из России. Сведения об этих миноритариях были раскрыты в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В размещенной в начале августа форме, в которой раскрывается акционерное владение свыше 5%, американская Buxton Helmsley Group (занимается управлением активов) раскрыла данные о 31 инвесторе из разных стран, в том числе о 13 с российским гражданством. Среди них, в частности, Владислав Дикий из Москвы, Роман Донцов из Краснодара, Владимир Коваленко из Пскова. Личные сведения, указанные в опубликованном на сайте SEC документе, совпадают с данными совладельца уфимской строительной компании «Су-10» Валерия Мансурова и предпринимателя в сфере общепита Ваника Петросяна (РБК направил им запрос). Совокупно с Buxton Helmsley они владеют 5,6% (4,7 млн акций) фармпроизводителя.

Акционеров из России, на самом деле, может быть гораздо больше, считает Дмитрий Филатов, один из частных инвесторов Mallinckrodt, с которым удалось связаться РБК (хотя Филатов в опубликованном файле не фигурирует). Доля российских инвесторов может достигать 10% от общего числа, полагает собеседник РБК. О значительном числе инвесторов из России знает и совладелец медицинских компаний из Новосибирска Сергей Заволожин (владеет 0,1% акций Mallinckrodt). Управляющий партнер Buxton Helmsley Group Александр Паркер сообщил РБК, что не обладает точными данными о российских инвесторах, но оценил, что на их совокупную долю приходится примерно 10-20% от капитала компании.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Чем известна Mallinckrodt

Компания основана в 1867 году братьями Маллинкродт в американском Сент-Луисе, ее бизнес сосредоточен в США, хотя зарегистрирован производитель в Ирландии.

Mallinckrodt специализируется на производстве лекарств как собственной разработки, так и дженериков (копии оригинальных препаратов с истекшим патентом) широкого терапевтического спектра. В частности, она известна производством опиоидных, а также радиофармацевтических препаратов для медицинской диагностики.

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Компания оказалась в центре скандала, после того как осенью 2019 года американское правительство инициировало расследование из-за агрессивного маркетинга производителей опиоидных препаратов, вызывающих привыкание. Mallinckrodt и другие производители препаратов этой группы получили несколько тысяч судебных исков. Компании, в частности, обвиняются в сокрытии рисков употребления опиоидных препаратов для увеличения продаж и, тем самым, снижении страховых выплат.

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В октябре 2020 года компания начала процедуру банкротства на основании 11 главы кодекса о банкротстве в суде США. Сразу после этого компания провела делистинг на Нью-Йоркской бирже (Санкт-Петербургская биржа прекратила торги акциями Mallinckrodt в декабре 2020-го), сейчас акции компании можно купить на внебиржевом рынке. Если в 2015 году стоимость акций компании достигала $132, сейчас — ниже $1.

Выручка компании в 2020 году составила $2,2 млрд, чистый убыток $0,9 млрд. Убытки были связаны с возмещениями по юридическим искам и с обесценением активов. Последний раз компания показывала прибыль в 2017 году, тогда этот показатель достигал $1,8 млрд при выручке $3,2 млрд.

Неожиданный взлет бумаг

Уже после объявления начала процедуры банкротства, в ноябре 2020 года, акции Mallinckrodt за несколько дней подорожали почти в семь раз: 20 ноября они стоили лишь $0,065 за бумагу, 24 ноября — уже $0,45. Но уже на следующий день цена снизилась до $0,34 за бумагу.

Эксперты тогда называли несколько причин необычного всплеска для актива, находящегося в предбанкротном состоянии. Сыграть могла приостановка судебного разбирательства по вопросу завышения стоимости препарата Acthar Gel (используется для лечения аутоиммунных расстройств и редких заболеваний) и делистинг компании с Нью-Йоркской биржи.

Однако аналитик «Финама» Зарина Саидова предупреждала, что инвесторам стоит избегать спекулятивных вложений в компанию, находящуюся в центре скандала: «В ситуации с тысячами судебных исков в адрес Mallinckrodt и подачи на банкротство никаких фундаментальных оснований для роста бумаг нет и быть не может».

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Фото:Shutterstock

Чего добиваются миноритарии

Инвестируя в 2020 году в Mallinckrodt, Заволожин из Новосибирска, по его словам, был заинтересован в многообещающих разработках компании, например, экспериментальной регенеративной терапии «Стратаграфт» (применяется при лечении ожогов) и технологиях в рентгенологии. Сейчас Заволожин признает, что сделал неправильный выбор, купив акции компании.

Сейчас инвесторы, включая российских, пытаются отстоять свои акционерные права, с такой инициативой к миноритариям вышла Buxton Helmsley, рассказал Филатов. У акционеров Mallinckrodt есть ряд претензий к менеджменту, которые они изложили в письмах к совету директоров компании (подписаны Александром Паркером и опубликованы на SEC). Инвесторов, в частности, возмущает тот факт, что руководство Mallinckrodt было осведомлено о наступлении оснований для признания организации несостоятельной и предпринимало активные действия, направленные на применении 11 главы Кодекса США о банкротстве, однако не сделало никаких усилий, чтобы уведомить об этом миноритариев.

Глава 11 банкротного кодекса США — это глава о «свежем старте», объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры», специалист по международному праву Павел Иккерт. Суть ее применения такая: после завершения процедуры банкротства, компания не будет ликвидирована, но освободится от заведомо неисполнимых в сложившихся обстоятельствах долговых обязательств через реструктуризацию. Это не значит, что должник освобождается от долгов. По словам Иккерта, некоторые категории кредиторов, например, коммерческие банки и физлица, могут рассчитывать на удовлетворение своих требований если не полностью, то в большей части. В незавидной позиции оказываются акционеры, они включаются в очередь последними. «Как правило, они получают по итогам в лучшем случае чуть больше, чем совсем ничего», — резюмирует Иккерт.

Негодование инвесторов также вызвали выплаты значительных бонусов совету директоров перед подачей заявления о банкротстве. Решение об этом было принято без созыва общего собрания акционеров, неисполнение договоренностей, игнорирование акционеров, следует из писем Buxton Helmsley.

Инвесторы требовали созыва срочного акционерного собрания, однако оно было заблокировано американским судом по иску Mallinckrodt.

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Фото:Антон Ваганов / ТАСС

О правомерности всех требований акционеров достоверно судить сложно, так как нет доступа к оригиналам писем компании, на которые отвечает Паркер, и в целом не известна позиция менеджмента Mallinckrodt, отмечает Иккерт. Но он признает, что к совету директоров могут возникать вполне обоснованные претензии, такие как оповещение о подготовке процесса банкротства — это его прямая обязанность.

Сама Mallinckrodt, в документе для инвесторов, сообщила, что после завершения процесса реструктуризации бумаги компании будут аннулированы, а держатели акций и необеспеченных облигаций не получат возмещения.

Коммуникация миноритариев Mallinckrodt через публикацию части переписки на SEC — это не просто попытка привлечь внимание общественности и самой компании, но и прочих миноритариев, считает юрист. Чем выше будет их совокупная доля, тем сложнее совету директоров будет их игнорировать.

13 августа на годовом собрании акционеров большинство его участников проголосовали против текущего совета директоров компании, однако директора будут занимать свои позиции до нового собрания акционеров. Как полагает Филатов, новый совет директоров может изменить ход реструктуризации компании: «Появился реальный шанс, что нас могут внести в план и к примеру заменить наши акции на акции реструктуризованной компании».

По словам Паркера, Buxton Helmsley Group планирует передать Высокому суду Ирландии все факты действий членов совета директоров и менеджмента Mallinckrodt. Когда эти сведения будут переданы суду, он не уточнил.

Рассмотрение и утверждение плана реструктуризации судом по делам о банкротстве штата Делавэр назначено на 21 сентября 2021 года. РБК обратился за комментариями в Mallinckrodt.

Автор
Анна Левинская
фармацевтический рынок иск о банкротстве США
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