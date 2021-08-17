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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров сообщил о контактах с ЕС о взаимном признании справок о вакцинации

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия и Европейский союз обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с преподавательским составом Калининградской области, министерство ведет трансляцию на Facebook.

«Сейчас речь идет в наших контактах с Евросоюзом <...> чтобы сертификаты, пусть даже на непризнанные в другой стране вакцины, взаимно признавались», — заявил министр.

По словам Лаврова, такую инициативу озвучил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Со стороны России переговоры ведут представители Минздрава и Центра им. Гамалеи, им оказывается необходимая помощь со стороны МИДа, ответил министр.

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Лавров также добавил, что все равно остаются «признаки торможения», замедляющие рабочий процесс. В частности, речь идет об унификации технологических подходов и защите персональных данных, отметил он. «К огромному сожалению, наши западные коллеги от такого полноценного взаимодействия <...> они к нему пока не готовы», — резюмировал министр.

Эдерер сообщил, что Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации в начале июля. По его словам, европейский законопроект COVID-паспортов предусматривает признание сертификатов о вакцинации из третьих стран.

Еврокомиссия в конце июля признала сертификаты о вакцинации из Сан-Марино. Республика с февраля ведет вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По данным РФПИ, по состоянию на середину мая 90% всех прививок граждан Сан-Марино были сделаны российской вакциной. Позднее в ЕК отметили, что каждая страна вправе самостоятельно решить, признавать ли сертификаты людей, привившихся «Спутником V».

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