Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс биткоина впервые с августа 2019 года превысил $12 тыс. Финансы, 08:03 Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните» Общество, 08:00 Республиканцы США впервые захотели провести предвыборный съезд без прессы Политика, 07:46 Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах Общество, 07:02 Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе Политика, 06:36 Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков у острова Итуруп Общество, 06:28 В Крыму уволили напавшего с нагайкой на семью охранника Общество, 05:52 Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона Технологии и медиа, 05:19 В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая Общество, 04:51 Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне Общество, 04:50 WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России Политика, 04:17 СМИ узнали о проблемах с покупкой TikTok Microsoft из-за Трампа Бизнес, 03:41 В Гидрометцентре пообещали 30-градусную жару в европейской части России Общество, 03:31 Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю Общество, 02:53
Общество ,  
0 

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

В целом по стране россияне чаще всего покупают бананы и сахар. На северо-западе потребители предпочитают хлеб, а на Северном Кавказе майонез
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За первые семь месяцев 2020 года россияне в «Пятерочке» и «Магните» чаще всего приобретали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research».

Проанализировав данные 2,5 чеков в этих торговых сетях, эксперты выяснили, что чаще этих продуктов покупатели приобретали только пакет для покупок, который стал самым ходовым товаром в январе-июле.

При этом в «ЧекСкан Research» отметили, что в некоторых регионах были и исключения из правил. Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».

Авторы исследования указывают, что средний чек в обеих сетях рос с начала января, а пика достиг в апреле (₽550 в «Магните и ₽576 в «Пятерочке»). В дальнейшем сумма снижалась, а к июлю достигла ₽500-503.

Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень
Общество
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

«Наше исследование показывает, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя достаточно уверенно. Можно даже сказать, что их ситуация в условиях текущего кризисного состояния экономики чуть лучше, чем у других участников бизнеса. Торговые точки не закрывались на карантин, а самые популярные продукты — это товары неэластичного спроса», — заявил основатель проекта «ЧекСкан» Владислав Вернигора.

В начале июля эксперты агентства «Ромир» пришли к выводу, что доля трат россиян на покупку продуктов в первый месяц лета сократилась до 36% от общего объема их расходов, что соответствует уровню марта. Во время самоизоляции этот показатель достигал 46%.

В июне объем трат на еду сократился у средней семьи до 21,1 тыс. руб., в то время как общие расходы увеличились до 58,3 тыс. руб.

Автор: Артем Филипенок
Материалы по теме
Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter