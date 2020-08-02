Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

В целом по стране россияне чаще всего покупают бананы и сахар. На северо-западе потребители предпочитают хлеб, а на Северном Кавказе майонез

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За первые семь месяцев 2020 года россияне в «Пятерочке» и «Магните» чаще всего приобретали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research».

Проанализировав данные 2,5 чеков в этих торговых сетях, эксперты выяснили, что чаще этих продуктов покупатели приобретали только пакет для покупок, который стал самым ходовым товаром в январе-июле.

При этом в «ЧекСкан Research» отметили, что в некоторых регионах были и исключения из правил. Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».

Авторы исследования указывают, что средний чек в обеих сетях рос с начала января, а пика достиг в апреле (₽550 в «Магните и ₽576 в «Пятерочке»). В дальнейшем сумма снижалась, а к июлю достигла ₽500-503.

«Наше исследование показывает, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя достаточно уверенно. Можно даже сказать, что их ситуация в условиях текущего кризисного состояния экономики чуть лучше, чем у других участников бизнеса. Торговые точки не закрывались на карантин, а самые популярные продукты — это товары неэластичного спроса», — заявил основатель проекта «ЧекСкан» Владислав Вернигора.

В начале июля эксперты агентства «Ромир» пришли к выводу, что доля трат россиян на покупку продуктов в первый месяц лета сократилась до 36% от общего объема их расходов, что соответствует уровню марта. Во время самоизоляции этот показатель достигал 46%.

В июне объем трат на еду сократился у средней семьи до 21,1 тыс. руб., в то время как общие расходы увеличились до 58,3 тыс. руб.