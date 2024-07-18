Логисты заявили о росте спроса на автоперевозки между Россией и Китаем

На фоне дефицита контейнеров в КНР и проблем с платежами резко выросло количество заявок на перевозку грузов из Китая автомобильным транспортом, рассказали собеседники «Ведомостей». Это также привело к росту цен на автодоставку

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Количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом в первом полугодии резко выросло, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей логистических компаний и биржи ATI.SU.

Как рассказал газете совладелец и замдиректора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов, число заявок на такие перевозки в январе—июне выросло на 32% год к году, объем фактических перевозок — на 30%. Абсолютные значения он не назвал, однако отметил, что на фоне растущего спроса стоимость автодоставки из КНР в центральную часть России с мая увеличилась более чем на 20% (до $10 000–12 500 за 20-тонную фуру).

Директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков также рассказал «Ведомостям», что только за первое полугодие 2024 года российские международные автоперевозчики выполнили более 60 тыс. рейсов с грузом между Россией и Китаем — почти в 1,5 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. При этом количество заявок на автодоставку грузов из других стран во втором квартале выросло на 20% год к году, а в первом полугодии — на 17%, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU.

О росте количества заявок на перевозку грузов из Китая в Россию в первом полугодии говорит и гендиректор логистической компании «Траско» Евгений Шакалида. По его словам, к росту перевозок из Китая грузовиками привел продолжающийся дефицит контейнеров на морских и сухопутных терминалах в КНР для отправки их по железной дороге в Россию. При этом ставки фрахта фур-большегрузов компании на этом направлении за полугодие снизились на 30% в годовом выражении, добавил бизнесмен. Шакалида связывает это со стабилизацией ситуации по пропуску фур на погранпунктах через российско-китайскую границу.

С другой стороны, руководитель службы международной логистики СДЭК Моника Паулаускайте сообщила, что компания «получает информацию от наших агентов об увеличении очередей на погранпереходах из Китая при перевозке автотранспортом». По ее словам, за последние два месяца компания получила более 100 запросов на расчет ставок по интермодальной перевозке грузов из КНР, хотя раньше вообще не занималась этим направлением. Ставки на доставку сборных грузов фурами здесь выросли на 10% в первом полугодии, добавила она.

Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде связал «резкий рост» заявок на перевозку грузов из КНР с проблемами с другими видами транспорта, прежде всего с железнодорожными перевозками из Китая. «Поставщики вынуждены переходить на доставку автотранспортом, хотя она традиционно считается невыгодной на китайском направлении, по крайней мере если говорить о доставке в регионы европейской части России», — отметил он.

Собеседники на рынке перевозок в начале июня сообщали «Коммерсанту» о резком росте цен на импортные перевозки контейнеров из-за острого дефицита порожних контейнеров в стране. По данным ГК «Дело», с начала года спотовые ставки фрахта выросли вдвое, а только за май — примерно на 50%. Главной причиной эксперты называли конфликт в Красном море, вынудивший суда идти в обход мыса Доброй Надежды. Как пояснял глава «Транс Синергии» (входит в ЕСП) Станислав Станкевич, увеличение продолжительности рейса потребовало вовлечения большего числа контейнеров, что, в свою очередь, повлекло уменьшение их стоков в Китае.

Исполнительный вице-президент по морской логистике Noytech Supply Chain Solutions Анастасия Кизулева также сообщила газете, что дефицит контейнеров наблюдается с апреля и развивается по экспоненте: «Если в апреле оборудование было доступно, но время ожидания выросло, то в мае морские линии уже заявляли, что контейнеров в основных портах хватит на одно или два судна». В Китае дефицит стал постоянным, хотя там ежегодно производится до 3 млн единиц различных контейнеров, «страна отправляет больше товаров, чем получает со всего мира», уточнял директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

Так, средняя стоимость морской доставки из КНР в Россию с начала мая выросла на 30% и более, до $1,9–2,1 тыс. за 20-футовый контейнер и до $2,5–3 тыс.— за 40-футовый, говорил операционный директор азиатского направления «ПЭК: Global» Сергей Сафонинков.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина уточнила «Ведомостям», что дефицит свободных контейнеров на железных дорогах в Китае наблюдается и сегодня, из-за чего рынок вынужден использовать альтернативный способ доставки — грузовой автотранспорт. Кроме того, ограничения товарооборота возникают из-за сложностей проведения платежей между Россией и КНР, а также сокращения позиций для перевозки, в результате чего отдельные товары вообще невозможно провезти через границу, добавила Федоткина.