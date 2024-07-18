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Высокопоставленный сотрудник «Русала» получил 8 лет колонии

Директор по снабжению с сообщником обманывали тендерный комитет и проводили сделки с подконтрольными поставщиками, установил суд. Защита объясняет волатильность цен условиями рынка и настаивает на невиновности осужденных
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима Алексея Тарасова по делу об особо крупном мошенничестве. Работая директором департамента снабжения энергоресурсами «ОК Русал Торговый дом (ТД)», он завышал цену при поставках каустической соды, установил суд, передает «Коммерсантъ».

Суд посчитал доказанным вывод следствия, что Тарасов вместе с сообщником вводил в заблуждение тендерный комитет и приобретал сырье у подконтрольных фирм, в результате чего заработал более 1 млрд руб.

Его сообщник, гендиректор и основной учредитель ООО «КР Групп» Александр Тищенко, приговорен к семи годам колонии. Фигурантов обязали полностью возместить ущерб, его погасят машинами, квартирами и другим имуществом осужденных и их родственников, на которые наложили арест еще во время предварительного следствия.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Сторона защиты настаивает на невиновности осужденных. Тарасов называл претензии надуманными, отмечая, что лишь искал сырье по минимальным ценам. Колебания стоимости он объяснил конъюнктурой рынка, которая не могла оставаться неизменной.

Защита отмечала, что экспертизу контрактов и цен, несмотря на требования адвокатов, поручили малоизвестной рязанской фирме, а не экспертно-криминалистическому центру (ЭКЦ) МВД, объяснив отсутствием в министерстве нужных специалистов. «Мы сделали адвокатский запрос, и нам ответили, что необходимые эксперты в ЭКЦ есть, но две трети из поставленных вопросов относятся именно к вопросам права, то есть самому следователю», — сообщил адвокат Игорь Шурпик.

По его словам, сторона защиты собрала трехстраничный документ с перечислением нарушений УПК «от формальных до существенных, достаточных для возврата дела прокурору и признания двух третей доказательств недопустимыми, но суд нам в этом отказал».

Адвокаты отметили, что Тарасов вместе с еще шестью сотрудниками награжден почетным знаком «Гордость «Русала» и грамотами, подписанными основателем компании Олегом Дерипаской.

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