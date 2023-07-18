Альянс малой авиации предупредил министра о рисках из-за дронов

Из-за корректировки правил использования воздушного пространства беспилотниками с 1 марта 2024 года вырастут риски авиакатастроф, считают малые авиаторы. Но эти изменения, наоборот, выведут дроны из серой зоны, утверждают эксперты

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В воздушном пространстве России весной 2024 года появятся тысячи беспилотных воздушных судов (дронов) весом до 30 кг, летающих без каких-либо правил и ответственности за свою деятельность, что неизбежно приведет «к массовым нарушениям и авиакатастрофам». Об этом говорится в письме главы альянса «Аэрохимфлот» Клима Галиуллина, которое он отправил министру транспорта Виталию Савельеву 10 июля (РБК ознакомился с копией обращения — ее предоставили в пресс-службе альянса).

Что такое «Аэрохимфлот» «Аэрохимфлот» — добровольное общественное объединение руководителей сертифицированных авиапредприятий. Альянс создан «для повышения эффективности таких подотраслей, как авиационно-химические, лесоавиационные и транспортно-связные работы», указано на его сайте. У участников альянса (в их числе компании «РусАвиа», «Рисхимавиа», «Регионавиа» и др.) более 140 воздушных судов по всей России.

Почему могут возникнуть риски Обеспокоенность альянса вызвало правительственное постановление № 1016, принятое «для развития беспилотной авиации» и изменившее федеральные правила использования воздушного пространства. Так, с 1 марта 2024 года разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток. Дрон должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс по представлению региональных и местных властей. Для организации таких полетов беспилотников весом до 30 кг не потребуется подавать авиационным властям план перемещения. Также упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве — для выполнения авиахимических работ при борьбе с вредителями. Так, эксплуатанты смогут совершать полеты на высоте менее 30 м от земной или водной поверхности на удалении более 5 км от аэродромов и 2 км от посадочных площадок без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве, отмечали в Росавиации. Но эти изменения вместе с приказом Минтранса, подписанным Савельевым в октябре 2022 года, выводят дроны массой до 30 кг из-под государственного контроля и снимают любую ответственность с лиц, управляющих беспилотниками на высоте до 150 м над земной и водной поверхностью, «делая их абсолютно безнадзорными», пишет Галиуллин. «Мы не против появления и развития беспилотных авиационных систем как таковых, мы их тоже эксплуатируем. Мы выступаем за безопасность всех, кто в небе, что могут обеспечить лишь единые правила для пилотируемых и беспилотных воздушных судов», — пояснил РБК глава альянса. Но пока с 1 марта 2024 года «мы все под угрозой столкновения», считает он. Ответ на письмо будет направлен в «Аэрохимфлот» «в установленном порядке», сказал РБК представитель Минтранса, отказавшись от дополнительных комментариев. В пресс-службе Государственной корпорации по организации воздушного движения сообщили, что строго придерживаются действующих нормативных документов, но в компетенцию предприятия не входит оценка принятых нормативных актов.

«Фактически при попустительстве регулятора в стране создается опасный прецедент — различные правила полетов для разных участников единого воздушного пространства», — считает он. В результате для полетов беспилотников не будут соблюдаться некоторые ограничения (к примеру, по высоте и удалению от аэродромов). Это «неизбежно приведет к массовым нарушениям и авиакатастрофам», — полагает глава «Аэрохимальянса».

Галиуллин предложил Минтрансу исключить положения, допускающие двойные правила использования воздушного пространства. Он напомнил, что ранее ведомство «фактически признало ошибку» в отношении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), «поскольку после тысяч дорожно-транспортных происшествий пытается ввести ответственность для водителей СИМ». В октябре 2022 года правительство утвердило поправки к правилам дорожного движения, касающиеся самокатов. Они, в частности, вводят ограничения скорости езды до 25 км/ч и массы самого устройства до 35 кг.

Что говорят эксперты

Письмо «Аэрохимальянса» появилось на фоне развития беспилотной отрасли в России. Дроны должны открывать принципиально иные, недоступные на прежнем технологическом уровне возможности, говорил 28 апреля на совещании по развитию беспилотной авиации президент Владимир Путин. «Так, предстоит широко задействовать беспилотные авиасистемы для освоения, развития наших огромных пространств, в том числе для быстрой доставки продовольствия, медикаментов, оказания почтовых и других востребованных социальных услуг», — указывал Путин. Он же поручил разработать стратегию развития беспилотной авиации. Мишустин утвердил этот документ 21 июня.

Но из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине и атак украинских беспилотников, в том числе на российской территории, уже 60 регионов России запретили использовать дроны — для обеспечения безопасности.

Сейчас возникла ситуация, когда правила использования воздушного пространства его потенциальные пользователи могут читать по-разному, замечает заместитель гендиректора по организации летной работы башкирской компании «РусАвиа» Олег Пименов. «Теперь правила для операторов дронов до 30 кг как таковые отсутствуют. Неподготовленный человек даже может не понимать, где аэродром, какая схема посадки на него существует. Представьте, что такой [аппарат] прилетит в вертолет Ми-8, перевозящий до 30 человек», — отмечает он. «Столкновение в воздухе с таким аппаратом — это как минимум небезопасно», — соглашается замдиректора по летной работе авиационного предприятия «Вираж» Григорий Шаповалов. Если дроны начнут массово и бесконтрольно подниматься в воздух, это может привести к увеличению случаев их столкновения с классическими воздушными судами, предупреждает он. Президент дал команду на развитие беспилотной авиации — это все хорошо и правильно, добавляет летный директор компании «Регионавиа» Олег Соловьев. «Но получается, что в одном и том же небе мы летаем по разным условиям», — замечает он.

Некорректно утверждать, что с 1 марта 2024 года беспилотные воздушные суда в России будут летать без всяких правил, говорит PR-директор компании «Флай Дрон» Николай Ивашов. По его словам, в рамках создания единого воздушного пространства для беспилотных и пилотируемых воздушных судов идет работа над функционалом цифровых платформ, который позволит наблюдать полеты в онлайн-режиме. Также предусмотрены инструменты контроля за полетами и для местных властей. К тому же постановление правительства выводит из серой зоны значительное количество полетов, отметил Ивашов: «А риски аварийности гораздо больше как раз тогда, когда дроны запускаются «по-партизански».

При этом властям пока не удается обеспечить стопроцентную легализацию большей части авиахимработ пилотируемой авиации, жестко привязанной к наземной инфраструктуре, замечает старший научный сотрудник Томского государственного университета Сергей Хурсевич. По его словам, как раз она создает угрозу гибели людей при технической неисправности или ошибках пилотирования воздушного судна. «В этой ситуации нелепо рассчитывать на возможность эффективного контроля карманных летающих селфи-камер или аграрных беспилотников, которые не требуют инфраструктуры и практически невидимы для радаров», — замечает он. Новые правила использования воздушного пространства позволят не только вывести из тени беспилотные авиахимработы, но и стимулировать масштабный рост спроса на сельскохозяйственные дроны, не увеличив риски для других пользователей воздушного пространства, заключает Сергей Хурсевич.