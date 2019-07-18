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Бизнес ,  
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Минэкономразвития назвало условия признания бизнеса семейным
Законопроектом предлагается признавать семейным предприятие, в котором более 50% владеют члены одной семьи
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минэкономразвития России подготовило законопроект о введении в законодательство понятия «семейное предприятие», соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В проекте говорится, что семейное предприятие должно соответствовать одному из следующих условий. В обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе или хозяйственном товариществе члены одной семьи должны владеть более чем 50% долей или акций. Для производственного или потребительского кооператива, а также индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее 50% его участников или работников были членами одной семьи.

В документе также говорится, что предприятие может претендовать на поддержку государства в формах и видах, предусмотренных законодательством.

Экономика
Орешкин допустил появление в законодательстве понятия «семейный бизнес»

Осенью 2018 года министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что в российском законодательстве в течение следующих лет может появиться понятие «семейный бизнес», однако необходимо уточнить, что этот статус даст гражданам и к каким юридическим последствиям может привести.

На прошлой неделе президент Владимир Путин говорил, что для понятия «семейный бизнес» необходимо ввести четкое определение, чтобы такие предприятия могли получать поддержку государства. Семейная форма хозяйствования широко распространена во всем мире, отмечал глава государства.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Минэкономразвития, семейный бизнес, законопроект
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