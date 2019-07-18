Минэкономразвития назвало условия признания бизнеса семейным

Законопроектом предлагается признавать семейным предприятие, в котором более 50% владеют члены одной семьи

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Минэкономразвития России подготовило законопроект о введении в законодательство понятия «семейное предприятие», соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В проекте говорится, что семейное предприятие должно соответствовать одному из следующих условий. В обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе или хозяйственном товариществе члены одной семьи должны владеть более чем 50% долей или акций. Для производственного или потребительского кооператива, а также индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее 50% его участников или работников были членами одной семьи.

В документе также говорится, что предприятие может претендовать на поддержку государства в формах и видах, предусмотренных законодательством.

Осенью 2018 года министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что в российском законодательстве в течение следующих лет может появиться понятие «семейный бизнес», однако необходимо уточнить, что этот статус даст гражданам и к каким юридическим последствиям может привести.