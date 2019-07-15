Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства», — сказал президент, передает агентство. Путин также отметил, что семейная форма хозяйствования широко распространена во всем мире.

Президент на встрече добавил, что поддержит поправки в закон о развитии малого бизнеса, сообщает агентство. По словам Катырина в законе необходимо прописать, что Торгово-промышленная палата является инфраструктурой для поддержки малого и среднего предпринимательства.

В конце 2018 года Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что ведомство прорабатывает инициативу о введении в российское законодательство понятия «семейный бизнес». Согласно исследованию инвестиционного банка Credit Suisse в 2017 году, преемственность в бизнесе положительно влияет на финансовые результаты компаний и доходность вложений в их акции.