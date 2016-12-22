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Орешкин предложил закрепить в законодательстве понятие «семейный бизнес»
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Орешкин предложил закрепить в законодательстве понятие «семейный бизнес»
Экономика, 17:21
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Орешкин предложил закрепить в законодательстве понятие «семейный бизнес»
Глава Минэкономразвития сообщил, что ведомство прорабатывает различные инициативы касательно дефиниции «семейный бизнес». Он заметил, что прописать статус инициативы и ее преференции — не такая простая задача
Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В российском законодательстве в течение следующих лет может появиться понятие «семейный бизнес». Об этом в ходе форума семейных предпринимателей «Успешная семья — успешная Россия!» заявил глава Минэкономразвития, передает ТАСС.

Министр сказал, что такая инициатива уже прорабатывается его ведомством в рамках нацпроекта, однако заметил, что для начала нужно понять, что этот статус сможет дать гражданам, как его можно использовать на практике и к каким юридическим последствиям это может привести.

«Мы сейчас де-факто уже встраиваем эту историю в тот нацпроект, который есть, будем к ней более внимательно обращаться в части популяризации предпринимательства и, конечно же, с точки зрения законодательства будем смотреть. Если это необходимо, то будем двигаться в сторону закрепления этого понятия», — сказал он.

Семейные ценности: насколько доходны «династические» компании
Деньги

Согласно прошлогоднему исследованию инвестиционного банка Credit Suisse, семейственность и преемственность в бизнесе положительно влияют на финансовые результаты компаний, доходность в долгосрочной перспективе и доходность их вложений в акции. Аналитики финансовой организации пришли к выводу, что доходность ценных бумаг семейных компаний за десять лет, с 2006 по 2016 год, составила 126%. Это вдвое больше среднего показателя доходности акций компаний из глобального индекса MSCI AC World, который включает в себя ценные бумаги компаний с бирж в 23 развитых странах.

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, комментируя РБК результаты исследования Сredit Suisse, отметил, что выводы швейцарцев не нужно торопиться применять к российской практике.

«Семейные компании формировались на Западе столетиями, а наши не так давно существуют на рынке, чтобы можно было отработать и оценить влияние преемственности и семейных традиций на финансовые результаты бизнеса. Да и самой рыночной экономике чуть больше 20 лет», — пояснил он свою мысль.

Аналитики Ernst & Young вместе с Центром семейного бизнеса при швейцарском Университете Санкт-Галлена выделили 12 предприятий в России, которые принадлежат семьям. Это АФК «Система» (Владимир Евтушенков), «Северсталь» (Алексей Мордашов), Трубная металлургическая компания (Дмитрий Пумпянский) и другие.

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Автор: Анна Трунина.
Теги: Минэкономразвития , семейный бизнес , законодательство , Максим Орешкин
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