Для сельхоздронов попросили упростить регистрацию в Росавиации

Компания-оператор эксперимента по агробеспилотникам «Консорциум БАС» предложила упростить их регистрацию. Текущие правила требуют подтверждения их исключения из реестров зарубежных стран, но это не всегда возможно с дронами из КНР

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Компания — оператор экспериментального правового режима (ЭПР) по тестированию агродронов «Консорциум БАС» предложила упростить регистрацию таких дронов в Росавиации и регистрацию прав на них. РБК ознакомился с копией письма в Минтранс и Росавиацию. Его подлинность подтвердил РБК замгендиректора «Консорциума» Александр Будницкий.

Участники программы полетов в рамках ЭПР могут столкнуться со сложностями, так как значительная часть БАС (беспилотных авиационных системы) для авиационно-химических работ сейчас не зарегистрированы, следует из обращения. Сложность заключается в том, что при регистрации дрона максимальной взлетной массой свыше 30 кг в российском авиареестре требуется подтвердить документами, что беспилотники исключены из реестров зарубежных стран.

При этом в основном участники эксперимента используют закупленные в Китае машины, и получить подтверждающий документ у авиавластей КНР не представляется возможным. Это связано в том числе с ограничением ряда производителей на поставку в Россию, что вынуждает использовать механизм параллельного импорта, говорится в письме. Кроме того, в КНР в национальный реестр беспилотники включаются, только если с их помощью планируется выполнение международных полетов, что не актуально для сельхоздронов.

«Много агродронов закупалось в Китае, кто-то ввозил их через третьи страны, иногда не как дроны, а как электронное оборудование. Поэтому объективно весь набор документов предоставить возможности не имеет. Соответственно, компании не могут зарегистрировать право на свои БАС, — объясняет проблему Будницкий. — А при регистрации в реестре воздушных судов — это параллельный процесс — нужно подтвердить, что они не зарегистрированы в реестре воздушных судов других государств. Если судьба больших, магистральных самолетов, как правило, прозрачна, то как получить такие справки на беспилотники из реестров других государств, где они никогда не были зарегистрированы? А получить справку от китайских авиавластей частному лицу или малой компании практически невозможно».

«Консорциум» попросил разрешить признавать в качестве подтверждения отсутствия регистрации в инореестрах уведомление от собственника дрона о том, что он не эксплуатировался до ввоза в Россию и был активирован только после ввоза.

В марте этого года «Консорциум» повторно обратился с предложением легитимировать агродроны посредством так называемой регистрационной амнистии, рассказал Будницкий. Он пояснил, что имеется в виду внесение соответствующих изменений в постановление правительства № 411 «Об особенностях государственной регистрации предназначенных для выполнения полетов гражданских воздушных судов в Госреестре гражданских воздушных судов Российской Федерации и государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними». «Однако на данный момент решения, которое позволило бы снять описанные проблемы, нет. Это, к сожалению, не дает возможности в полную силу заработать профильному ЭПР и дать зеленый свет, пожалуй, самому зрелому рынку применения БАС», — отмечает Будницкий.

Предложения от участников эксперимента в Росавиацию поступали, сообщил РБК замруководителя агентства Андрей Потемкин. «Мы поддерживаем изменения процедур, но важно, что и в текущей редакции эти процедуры не носят заградительный характер», — добавил он. Собеседник РБК также сообщил, что с 1 января по 31 мая этого года Росавиация зарегистрировала 109 беспилотных воздушных судов (БВС) массой более 30 кг. Всего по состоянию на 17 июня в госреестре зарегистрированы 253 БВС массой более 30 кг.

В Минтрансе отказались от комментариев.

Эксперимент с сельхоздронами Экспериментальный правовой режим для сельхоздронов был установлен в сентябре 2023 года. Эксперимент должен проводиться на территории 12 российских субъектов. В феврале источники РБК сообщали, что Минобороны запретило полеты беспилотников как минимум в южных и центральных субъектах, где небо закрыто из-за проведения СВО. В зону закрытого неба в интересах Минобороны попадают, например, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Но этот ЭПР распространяется также на Татарстан, Алтайский край, Нижегородскую, Новосибирскую, Саратовскую и Ульяновскую области, где летать можно. «Консорциум БАС» — это совместная компания «Почты России» и «Сколково — венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures). Она была создана в сентябре 2022 года, уставной капитал — 10 млн руб. Компания создана для развития технологий беспилотной доставки.

Какие компании участвуют в эксперименте

В аграрном ЭПР на текущий момент участвуют около 60 организаций или индивидуальных предпринимателей, согласно официальному сайту. Некоторые из них — российские разработчики дронов: например, «Агримакс АЭРО» и «Индустриальные дроны». Но эксплуатантами, непосредственно выполняющими полеты компаниями, указаны три структуры — «Биоагросервис», вертолетный оператор «ПАНХ» и «Концерн Химпром». Все они должны были использовать для полетов популярные китайские беспилотники DJI.

РБК направил запросы в «Биоагросервис» и «ПАНХ». Связаться с зарегистрированным в Краснодаре «Концерном Химпром» РБК не удалось.

В «Ассоциации владельцев и пользователей беспилотных воздушных судов в агропромышленном секторе» (тоже участник агро-ЭПР, в ассоциацию входят около 15 компаний) РБК подтвердили наличие проблем с регистрацией дронов. «Росавиация под любым предлогом отказывает в регистрации. Участники рынка из-за этого теряют не малые деньги: один беспилотник в день может приносить 100 тыс. руб. дохода. Соответственно, каждый день столько и теряем», — ответил президент ассоциации по организации летной работы и поддержанию летной годности Олег Делия. Он подтвердил, что из-за этой проблемы полеты на китайских дронах в рамках ЭПР так и не начались.