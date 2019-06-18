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Бизнес ,  
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BMW отозвал в Европе 560 тыс. автомобилей из-за проблем с проводкой
Отзыв касается машин пятой и шестой серий, произведенных с 2002 по 2010 год. Причина — возможная коррозия на обшивке аккумулятора, которая может привести к проблемам с проводкой и возгоранию
Фото: Reuters

BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин, 274 тыс. из них в Германии. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на представителя автопроизводителя.

Речь идет о машинах пятой и шестой серий, произведенных с 2002 года по 2010 год. Отзыв касается моделей E60, E61, E63 и E64. Причина отзыва — возможная коррозия соединения на электропроводке, которая может привести к проблемам с проводкой и последующему возгоранию.

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В феврале BMW отозвал в России почти 30 тыс. машин, которые произведены с 2014 по 2016 год. Отзыв произошел из-за проблем с радиатором систем рециркуляции отработавших газов. Радиатор может быть негерметичным. Охлаждающая жидкость и отложения сажи и масла в радиаторе могут образовать отложения, которые в последствии воспламеняются.

В октябре прошлого года стало известно, что BMW из-за возможных проблем с системой отвода газов машин отзывает 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии. Изначальный объем включал более 100 тыс. машин, проданных в Южной Корее, и более 300 тыс. в Западной Европе. Однако по итогам расследования цифра увеличилась в четыре раза.
 

Автор: Константин Ткаченко
Теги: BMW Group, отзыв автомобилей
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