ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,88 64,90 EUR Нал. 75,53 74,46 USD Бирж. 65,35 +0,10 EUR Бирж. 74,97 +0,18 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6553,60 -31,30 IMOEX 2321,06 +0,54% RTSI 1118,69 +0,19% Brent 78,20 -1,89% DJIA 25317,41 -0,50% Nasdaq 7468,63 +0,27%
BMW заявила об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии
Лента новостей
Бушманов покинул пост тренера молодежной сборной России по футболу 15:31, Спорт Медведев анонсировал введение запрета на вывод денег на Украину 15:25, Политика Адвокат Пака назвала слухами сведения о проверке Кокориных на экстремизм 15:25, Общество Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 15:18, Партнерский материал Киберспорт обогнал футбол по потенциалу развития 15:16, Технологии и медиа Сбербанк заявил об отсутствии спроса на услуги своего инвестподразделения 15:02, Бизнес Tether начали выводить с рынка: Bitfinex вернула в хранилище 630 млн USDT 15:00, Крипто Главные угрозы девелоперу: что ждать от роста отчислений в Фонд дольщиков 15:00, Строительство  ФСИН назвала примерным поведение Кокорина и Мамаева в СИЗО 14:58, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 14:56, РБК и Volkswagen Прокуратура сочла законным «золотой парашют» замглавы Воронежской области 14:54, Общество Названа стоимость аренды самого дорогого пентхауса в Москве 14:50, Недвижимость NYT узнала о первой кибероперации США против России ради защиты выборов 14:48, Политика Суд арестовал попытавшегося убить сварщика на полярной станции инженера 14:42, Общество В Гатчине нашли тело пятого погибшего при взрыве на заводе «Авангард» 14:33, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 14:24, РБК и Thomson Reuters BMW заявила об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии 14:20, Бизнес Генпрокуратура отчиталась о проверке дел 25 фигурантов списка Титова 14:14, Политика Воровство принцев и цензура: о чем писал убитый Джамаль Хашкаджи 14:13, Общество Аксенов рассказал об инвалидности у пострадавших в колледже в Керчи 14:13, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 14:09, РБК и Schneider Electric ФАС усилит контроль за ценами на хлеб и муку в регионах 14:06, Экономика Заброшенную Ховринскую больницу в Москве снесут до марта 2019 года 14:04, Общество «Я иду шаг за шагом»: Ирина Апексимова о руководстве Театром на Таганке 14:00, Общество  Арестованное на Украине российское судно «Норд» продадут на аукционе 13:51, Общество В Кремле назвали темы для обсуждения на встрече Путина и Болтона 13:50, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 13:47, РБК и Philips Программа WU Executive Academy вернулась в топ-50 всемирного рейтинга MBA 13:46, Пресс-релизы
BMW заявила об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии
Бизнес, 14:20
0
BMW заявила об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии

Германский автопроизводитель BMW увеличит число отозванных из-за возможных проблем с системой отвода газов машин с более чем 400 тыс. до 1,6 млн. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Изначальный объем включал более 100 тыс. машин, проданных в Южной Корее, и более 300 тыс. в Западной Европе. Всего, по итогам расследования, будет отозвано около 1,6 млн автомобилей, произведенных с 2010 по 2017 год. Конкретные модели не называются.

​Причиной отзыва названа неисправность в системе отвода газов, где утечка охлаждающей жидкости под воздействием высоких температур может привести к возгоранию. Концерн за год получил около 40 сообщений о проблемах.

В начале октября BMW отозвала из России более 400 тыс. автомобилей MINI Countryman (серия F60) из-за отсутствия защитного кожуха для насоса высокого давления. При ДТП он может быть поврежден, спровоцировав утечку топлива и возгорание. Были отозваны машины, проданные в России c января 2017 по 2018 год.

Теги: BMW , отзыв автомобилей
Главное
Медведев анонсировал введение запрета на вывод денег на Украину Политика
Материалы по теме
BMW отозвала в России более 450 автомобилей Mini Countryman Бизнес
BMW отзовет почти 400 тыс. автомобилей в Великобритании Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter