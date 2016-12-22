BMW заявила об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии

Германский автопроизводитель BMW увеличит число отозванных из-за возможных проблем с системой отвода газов машин с более чем 400 тыс. до 1,6 млн. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Изначальный объем включал более 100 тыс. машин, проданных в Южной Корее, и более 300 тыс. в Западной Европе. Всего, по итогам расследования, будет отозвано около 1,6 млн автомобилей, произведенных с 2010 по 2017 год. Конкретные модели не называются.
Причиной отзыва названа неисправность в системе отвода газов, где утечка охлаждающей жидкости под воздействием высоких температур может привести к возгоранию. Концерн за год получил около 40 сообщений о проблемах.
В начале октября BMW отозвала из России более 400 тыс. автомобилей MINI Countryman (серия F60) из-за отсутствия защитного кожуха для насоса высокого давления. При ДТП он может быть поврежден, спровоцировав утечку топлива и возгорание. Были отозваны машины, проданные в России c января 2017 по 2018 год.