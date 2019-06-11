Audi объявила об отзыве своего первого электромобиля в Северной Америке

Audi объявила об отзыве своего первого электромобиля в Северной Америке

Немецкая Audi объявила об отзыве электромобилей E-Tron, проданных в Северной Америке, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря компании Марка Данке.

Речь идет о 540 машинах, у которых существует риск возгорания батареи. По словам представителя Audi, есть вероятность того, что во внутреннюю часть машины попадет влага, что и приведет к поломке.

Владельцам электромобилей предлагается отправиться в ближайшие сервисы и устранить проблемы. При этом в компании подчеркнули, что случаев возгорания батарей пока нигде зафиксировано не было.

E-Tron начали продавать в США в апреле этого года. Владеющий Audi концерн Volkswagen рассчитывал составить конкуренцию Tesla на ее домашнем рынке.

Еще один электрокар-конкурент Tesla выпустил Mercedes. Электрокроссовер EQC был представлен в сентябре 2018 года.