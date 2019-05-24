Reuters узнал вероятный срок возобновления полетов Boeing 737 MAX

Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA), по итогам брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО), заявили, что полеты самолетов Boeing 737 MAX на территории США могут возобновиться в конце июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с итогами брифинга, прошедшего в Монреале.

При этом они отметили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Также они заявили, что точная дата возобновления полетов этих самолетов не определена.

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