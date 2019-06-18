Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР

Усиление торговой войны между Китаем и США может привести к падению цен на никель и алюминий уже в 2020 году. UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, и «Норникель» Владимира Потанина могут потерять 15–20% доналоговой прибыли

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Если напряженность в торговых отношениях Китая и США будет нарастать, то цены на алюминий и никель в 2020 году могут снизиться на 30%, пишут эксперты рейтингового агентства АКРА (у РБК есть копия исследования). В результате UC Rusal, которую недавно вывели из-под санкций США, и «Норникель» могут потерять 15–20% доналоговой прибыли (EBITDA), сказал РБК один авторов исследования, директор группы корпоративный рейтингов АКРА Максим Худалов.

Торговая война между США и Китаем началась вскоре после того, как Дональд Трамп стал президентом США. В 2018 году Трамп ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом $50 млрд, в мае этого года повысил ввозные пошлины на общую сумму около $300 млрд. В ответ Китай с июня увеличил тарифы на американскую продукцию на $60 млрд. Трамп угрожал обложить пошлинами практически весь китайский экспорт общей стоимостью $500 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, на фоне торговых споров объем торговли между Китаем и США сократился на 14,58% за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — более чем на $35 млрд.

Аналитики АКРА рассматривают два сценария развития рынка цветных металлов до 2023 года — базовый и кризисный. Хотя первый сценарий эксперты считают наиболее вероятным, риски развития кризисного они тоже не исключают, учитывая на рост напряженности в торговых отношениях Китая и США.

«Кризисный сценарий предполагает значительно более низкое мировое потребление металлов в 2019–2020 годах. Это приведет к образованию профицита на рынке, что окажет значительное давление на цены на цветные металлы и ослабит спрос со стороны спекулянтов», — прогнозируют эксперты АКРА. Наибольшее падение цен на металлы произойдет в 2020 году, затем они начнут восстанавливаться, поскольку некоторые потенциальные проекты по расширению мощностей будут приостановлены из-за кризиса.