Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,32 -0,06 EUR Бирж. 72,16 -0,02 Brent 61,67 -0,63% USD Нал. 64,78 63,49 EUR Нал. 72,71 71,39 USD ЦБ 64,32 -0,11 EUR ЦБ 72,11 -0,59 EUR/USD 1,1216 +0,0010 BTC/USD Бирж. 9 186,30 -158,90 IMOEX 2 734,31 -0,18% RTSI 1 340,90 -0,01% DJIA 26 112,53 +0,09% Nasdaq 7 845,02 +0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 64,32 (-0,11) Quote, 17 июн, 12:17
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 72,11 (-0,59) Quote, 17 июн, 12:17
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР Бизнес, 09:00 Названы сроки начала поставок самолетов Бе-200 в США Бизнес, 08:59 В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку Общество, 08:48 Роскачество добавило два новых смартфона Huawei в топ-10 Технологии и медиа, 08:47 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 08:46 Как торговые сети ущемляют законные права поставщиков Pro, 08:41 Аналитики назвали города с наибольшим числом желающих выйти замуж женщин Общество, 08:34 Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире Политика, 08:32 Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма Общество, 08:13 Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Бизнес, 08:01 Трамп анонсировал высылку из страны миллионов мигрантов Политика, 07:59 Рейс из Новосибирска в Таиланд задержался из-за отказа 15 человек лететь Общество, 07:38 В УЕФА усомнились в возможности создания суперлиги в ближайшие десять лет Спорт, 07:02 Мартин Каллен — РБК: «Санкции не помешают переговорам УЕФА с «Газпромом» Спорт, 07:02
Бизнес ,  
0 
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР
Усиление торговой войны между Китаем и США может привести к падению цен на никель и алюминий уже в 2020 году. UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, и «Норникель» Владимира Потанина могут потерять 15–20% доналоговой прибыли
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Если напряженность в торговых отношениях Китая и США будет нарастать, то цены на алюминий и никель в 2020 году могут снизиться на 30%, пишут эксперты рейтингового агентства АКРА (у РБК есть копия исследования). В результате UC Rusal, которую недавно вывели из-под санкций США, и «Норникель» могут потерять 15–20% доналоговой прибыли (EBITDA), сказал РБК один авторов исследования, директор группы корпоративный рейтингов АКРА Максим Худалов.

Торговая война между США и Китаем началась вскоре после того, как Дональд Трамп стал президентом США. В 2018 году Трамп ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом $50 млрд, в мае этого года повысил ввозные пошлины на общую сумму около $300 млрд. В ответ Китай с июня увеличил тарифы на американскую продукцию на $60 млрд. Трамп угрожал обложить пошлинами практически весь китайский экспорт общей стоимостью $500 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, на фоне торговых споров объем торговли между Китаем и США сократился на 14,58% за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — более чем на $35 млрд.

Аналитики АКРА рассматривают два сценария развития рынка цветных металлов до 2023 года — базовый и кризисный. Хотя первый сценарий эксперты считают наиболее вероятным, риски развития кризисного они тоже не исключают, учитывая на рост напряженности в торговых отношениях Китая и США.

«Кризисный сценарий предполагает значительно более низкое мировое потребление металлов в 2019–2020 годах. Это приведет к образованию профицита на рынке, что окажет значительное давление на цены на цветные металлы и ослабит спрос со стороны спекулянтов», — прогнозируют эксперты АКРА. Наибольшее падение цен на металлы произойдет в 2020 году, затем они начнут восстанавливаться, поскольку некоторые потенциальные проекты по расширению мощностей будут приостановлены из-за кризиса.

При базовом сценарии аналитики ожидают, что цены на алюминий изменятся незначительно, цены на никель снизятся в этом году на 7% к 2018 году, до $12,2 тыс. за тонну, на фоне увеличения производства металла в России, а также запуска проектов в Индонезии, Бразилии и восстановления производства на Филиппинах. По мнению экспертов АКРА, потенциальный риск для рынка алюминия — возможность введения новых санкций против UC Rusal.

Представители UC Rusal и одного из крупнейших в мире производителей никеля — «Норникеля» — отказались от комментариев.

Подробности читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Владимир Потанин, Олег Дерипаска
Материалы по теме
«Норникель» обошел BHP по рентабельности за счет роста цен на палладий
Бизнес
En+ начала проверку выполнения UC Rusal условий сделки с Минфином США
Бизнес
Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter