Автора стратегии «Аэрофлота» заочно арестовали по делу о мошенничестве

Суд заочно арестовал бывшего замглавы «Аэрофлота» Андрея Панова по делу о мошенничестве. Обвинения касаются заказа на разработку маркетинговой стратегии компании. Панов, уехавший из России, называет их политически мотивированными

Андрей Панов (Фото: consultancy.eu)

Хорошевский районный суд Москвы в среду, 18 мая, заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова сроком на два месяца. Это следует из карточки дела на сайте суда и подтвердил РБК сам Панов.

Еще до решения суда топ-менеджера объявили в международный розыск. «Избрать в отношении обвиняемого Панова Андрея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации», — говорится в постановлении судьи Сабины Рагимовой (у РБК есть копия).

Панов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, говорится в карточке дела. Речь идет о контракте на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который крупнейший российский авиаперевозчик заключил с американской компанией Bain в 2019 году (сумма контракта — около 200 млн руб.), пояснил РБК источник, знакомый с материалами дела. Дело ведет управление МВД на транспорте.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до трех лет.

«Обвинения появились через три года после одобрения маркетинговой стратегии советом директоров, в который входили три министра транспорта и два гендиректора «Аэрофлота» разных лет», — заявил РБК Панов, который уехал из России и уволился из «Аэрофлота» в начале марта.

«Судом не дана должная оценка доводам защиты о незаконном объявлении Панова А.А. в розыск и отсутствии доказательств обоснованности его причастности к хищению денежных средств «Аэрофлота», — отметил его адвокат Виталий Чернышов, который намерен подать апелляцию на это постановление суда.

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«Очевидно, что обвинения в мой адрес политически мотивированы. Уголовное дело было открыто через день после моего заявления в Finacial Times. При этом сами обвинения абсурдны, ничем не подтверждаются», — утверждает бывший топ-менеджер «Аэрофлота».

12 апреля он написал колонку в британской газете Finacial Times, в которой он, в частности, призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов, чтобы приблизить завершение спецоперации России на Украине. По его мнению, они могут громко кричать об «экономической катастрофе», которая нарастает с каждой новой неделей конфликта.

В тот же день в офисе «Аэрофлота» прошли обыски. Речь шла о доследственной проверке в порядке ст. 144-145 УПК («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении», «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»), говорил источник в компании. Следователей интересовали документы перевозчика, но уголовное дело на тот момент не было возбуждено.

Представитель Bain отказался от комментариев, РБК направил запросы в «Аэрофлот», управление МВД на транспорте и Хорошевский суд.