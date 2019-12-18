Экс-главу Минтранса утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило бывшего министра транспорта России Максима Соколова на пост вице-губернатора. Об этом сообщает «Фонтанка».

Соколов в правительстве Петербурга будет курировать инвестиционную политику, туризм и транспортную инфраструктуру, отмечает ТАСС.

Губернатор Александр Беглов предложил Соколова на должность вице-губернатора 16 декабря. До этого за транспорт и инвестиционную политику в правительстве отвечал Эдуард Батанов, а туризм курировал Олег Марков, который обратился к Беглову с просьбой об увольнении. Беглов ранее говорил, что Батанов останется в правительстве, но какие он полномочия получит, станет известно позже.

Максим Соколов был министром транспорта России с 2012 по 2018 годы. В июне 2018 он был избран в совет директоров ПАО «Группа ЛСР», а с 2019 года стал первым заместителем генерального директора компании.

В октябре экс-министр вместе с выходцами из «Корпорации-С» Николаем Сергеенко и Андреем Перминовым открыли элитный медицинский центр X-Clinic, который предоставляет услуги санаторно-курортного лечения и комплексные косметологические услуги.