Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц

«Дочка» одного из крупнейших аквакультурных предприятий России арендовала участок в Крыму, не воспользовавшись обещанной помощью властей. О сложностях получения земли говорят и другие компании

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма решил расторгнуть договор о реализации инвестпроекта по выращиванию мидий и устриц, заключенный с ООО «Русская черноморская компания «Крымские морепродукты». Об этом сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, пишут «Ведомости».

Эта компания является «дочкой» «Крымских морепродуктов», которые выращивают устриц и мидий в озере Донузлав. По данным «НЭО Центра», это самая крупная черноморская ферма по выращиванию устриц и один из основных производителей мидий в стране, пишет издание. Основным владельцем компании, по данным СПАРК, является ее генеральный директор Максим Катаев (52%), остальная часть акций принадлежит Анастасии Севастьяновой.

По словам Катаева, «Крымские морепродукты» в 2016 году приобрели право на пользование рыбоводными участками более 150 га в озере Донузлав у украинской компании. В следующем году они заключили соглашение с Советом министров Крыма о реализации проекта на земельном участке, который власти должны были предоставить в аренду, однако этого не произошло. На этом участке должно было быть размещено предприятие по обработке добываемой продукции, без которого полноценное производство невозможно. По словам Катаева, этому помешали юридические препятствия — сначала выяснилось, что на выбранную территорию не утверждена градостроительная документация, потом — что участок расположен в туристической и рекреационной зоне. В итоге договор на аренду участка компания заключила без участия властей, с частным собственником.

Власти Крыма представили иную версию произошедшего. С их точки зрения, инвестор не выполнил условия соглашения, отстав на 31 месяц от календарного плана.

Партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд и владелец компании «Центр морских пищевых ресурсов» Сергей Татко подтвердили, что согласовать с властями получение участка в береговой зоне в России сложно из-за бюрократических процедур. Так, по словам Татко, его компания три года пыталась получить землю, но власти Севастополя отказали 14 раз. Причиной было то, что участки находились на территории земель сельхозназначения или же принадлежали агрофирмам. В 2020 году компания получила 15-й отказ: это произошло уже после того, как президент подписал поправки в Земельный кодекс, которые упрощают процедуру получения земель под береговые базы.