Росстат: перелеты по России в «экономе» подорожали на 22% за год

Росстат сообщил о росте цен на перелеты «экономом» на 22% за год

Средняя цена на перелет в салоне экономкласса по России выросла за 2023 год на 22,2%, сообщил Росстат. В 2022 году перелеты подорожали на 15,6%

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Средняя цена на авиаперелет в салоне экономкласса по России выросла за 2023 год на 22,2%, свидетельствуют данные Росстата. В декабре она достигла отметки 7,6 тыс руб. за 1 тыс. км полета.

Это самый резкий рост с 2008 года — тогда средние цены за год поднялись на 30,9%, согласно Росстату. В 2022 году перелеты подорожали на 15,6%, в 2021-м — на 5,97%.

В пресс-службе Минтранса перенаправили вопросы в Федеральную антимонопольную службу. РБК обратился за комментарием в ФАС.

Как считает Росстат Росстат приводит показатель «Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1 тыс. км пути», чтобы использовать его для расчета общего индекса потребительских цен. Специалисты Росстата наблюдают за динамикой цен на билеты как через интернет, так и приезжая в билетные кассы в аэропортах. Регистраторы учитывают и разную глубину бронирования: «покупают» билеты на рейсы с вылетом через 15 дней, через десять дней и через три дня. Как поясняли ранее РБК в пресс-службе, учитываются рейсы, пользующиеся наибольшей популярностью, и тарифы, по которым покупается большинство билетов. Как правило, это билеты средней ценовой категории. При расчетах не учитываются билеты комфорт-класса или бизнес-класса, а также билеты, которые продаются с индивидуальными скидками. По оценкам ведомства, 2/3 рейсов и билетов, которые попадают в мониторинг цен Росстата, — это перелеты в Москву. Также в Росстате неоднократно подчеркивали, что учитывают только билеты на рейсы по России.

Какие направления подорожали сильнее всего

По данным (есть у РБК) сервиса «Яндекс Путешествия», из топ-10 самых популярных направлений по стране самый сильный рост цен зафиксирован на рейсах в Минеральные Воды (+50% к стоимости перелета в 2022 году, до 14 835 руб. за билет на одного человека туда-обратно). На 49% за год выросли цены на рейсы в Махачкалу (средняя цена — 15,56 тыс. руб.).

Полеты в Санкт-Петербург подорожали на 33%, до средней отметки 10,68 тыс. руб., в Уфу — на 30%, до 9,52 тыс. руб., в Москву — на 29%, до 10,05 тыс. руб. На 20–21% подорожали билеты в Калининград и Екатеринбург.

Что касается международных направлений, то динамика по ним разнонаправленная. Так, перелеты в Китай подешевели на 25,5%, до средней цены 57,74 тыс. руб. в 2023 году против 77,49 тыс. руб. в 2022-м, по данным «Яндекса». Стоимость авиабилетов в Турцию снизилась на 11%, до 33,05 тыс. руб. туда-обратно. Подешевели и рейсы в Казахстан (-3,4%). Стоимость билетов в Армению, ОАЭ и Белоруссию сохранилась на уровне 2022 года — в среднем 24,27 тыс. руб., 49,53 тыс. руб. и 11,2 тыс. руб. соответственно. При этом выросли в цене на 6% билеты в Узбекистан и Израиль, на 8% — в Таиланд, на 13% — в Киргизию.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, средний уровень повышения цен на внутрироссийских рейсах был даже ниже, чем на международных. Перелет в страны Юго-Восточной Азии и постсоветского пространства подорожал из-за появления прямых рейсов.

«Зачастую на дальних рейсах перевозка транзитом (с пересадкой) дешевле, чем прямая. А в 2023 году появилось больше прямых рейсов российских авиакомпаний за рубеж: если в 2022 году они выполнялись в 32 страны мира, то в 2023-м — в 41. Открылись такие направления, как Маврикий, Гонгконг, Мьянма, Вьетнам, Санья (Китай, остров Хайнань)», — напомнил Горин. Снизить стоимость полетов в Турцию удалось на фоне увеличения частоты полетов: в пик сезона в этом году из России еженедельно выполнялось до 1250 рейсов из 22 городов России в пять городов Турции, а годом ранее количество рейсов в неделю составляло 750.

Почему выросли цены

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что вместе с ростом цен растут объемы перевозок, не снижается занятость кресел.

«Существует высокий платежеспособный спрос на авиаперевозки, обусловленный тем, что доходы летающей части населения в 2023 году росли не медленнее, чем цены на авиабилеты. Кроме того, сработал фактор отложенного спроса, который сформировался еще в 2022 году и реализовался в прошлом году», — отметил эксперт. Он констатирует, что сейчас авиакомпании не стремятся перевезти пассажира любой ценой, пусть даже и в убыток себе.

Относительно высокий темп роста цен в 2023 году обусловлен тем, что авиакомпании с начала десятилетия не перекладывали свои растущие издержки на пассажира: в 2020–2021 годах этому мешала пандемия, в 2022 году выросшие расходы были компенсированы масштабной господдержкой (дополнительные 125 млрд руб.), в обмен на которую правительство требовало сохранения низких цен. А с весны 2023 года ценообразование стало полностью рыночным. «Если в 2022 году авиакомпании стимулировали пассажира рублем, то в прошлом году стало очевидно, что пассажир вполне готов летать по более высоким ценам», — отмечает Пантелеев.

Рост издержек авиакомпаний по-прежнему связан с такими факторами, как стоимость авиатоплива, затраты на техобслуживание и ремонт самолетов, так как большая часть этих расходов номинирована в подорожавших долларах, а иностранные поставщики запчастей и услуг повысили свои расценки с учетом санкционных рисков. Играет роль и увеличение ставок сборов за обслуживание авиакомпаний в российских аэропортах. «Причем ставки за полеты российских перевозчиков растут быстрее, чем ставки обслуживания иностранных авиакомпаний», — констатировал он. Наконец, фонд оплаты труда тоже увеличивается: чтобы удержать коллективы, нужно предлагать сотрудникам конкурентоспособные зарплаты.

Например, расходы группы «Аэрофлот» на техобслуживание за девять месяцев прошлого года (показатели по году не публиковались) выросли на 57,4% к 2022-му, до 15,6 млрд руб.; расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров выросли на 34,3%, до 82,7 млрд руб. Доля этих расходов в OPEX составляет около 26%. На закупку топлива теперь приходится 36,7% расходов группы против 26% еще в 2021 году, следует из презентаций перевозчика.

«Долгие годы рынок жил на границе операционной прибыльности, а в последние пять лет — и вовсе в режиме жесткого кризиса, одна фаза которого сменилась другой (после пандемии COVID-19 пришли санкции. — РБК). В результате у перевозчиков не осталось внутренних ресурсов для того, чтобы абсорбировать рост расходов, что после снижения уровня господдержки начало транслироваться в динамику цен», — отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. При этом спрос на авиаперевозки традиционно чувствителен к динамике цен, поэтому удорожание билетов может в будущем негативно сказаться на пассажиропотоке, заключил он.

По итогам 2023 года российские авиакомпании, согласно оперативным данным Минтранса, перевезли 105 млн пассажиров, что на 10% больше результата 2022 года.