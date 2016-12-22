НОВАТЭК назвал сроки возведения на Камчатке терминала по перегрузке СПГ

На Камчатском полуострове к 2023 году построят терминал для перевалки сжиженного природного газа (СПГ), заявил первый заместитель председателя правления НОВАТЭКа Александр Фридман, передает ТАСС.

«Мы привязываем развитие перевалочных комплексов как на Камчатке, так и в Мурманской области, на период начала запуска второго проекта — «Артик СПГ-2». Это 2023 год», — сказал Фридман.

По его словам, сейчас существует две альтернативы для выбора площадки терминала: Авачинская губа и Бечевинская губа. Фридман подчеркнул, что окончательное место площадки будет утверждено в течение ближайших месяцев. Он добавил, что объем инвестиций в этот проект составит от $1 млрд до $1,5 млрд.

Соглашение о сотрудничестве по созданию на Камчатке морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа было подписано НОВАТЭКом и правительством Камчатского края в октябре 2017 года. «Реализация проекта позволит оптимизировать затраты компании по транспортировке газа, производимого в российской части Арктики — на полуостровах Ямал и Гыдан, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорилось в сообщении пресс-службы администрации региона.

По произведенным расчетам, мощность терминала должна составить до 20 млн т в год, а период его функционирования, как ожидается, превысит 40 лет. Кроме того, это соглашение направлено на развитие транспортной инфраструктуры, торгово-экономических и научно-технических связей Камчатского края. Благодаря проекту Камчатка получит необходимые объемы газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

Согласно представленной в декабре НОВАТЭКом долгосрочной стратегии до 2030 года, строительство терминала для перевалки СПГ на Камчатке позволит сократить срок поставок газа в Азию с 36 до 19 дней, а затраты — с $2,49 до $1,65 за 1 млн британских термических единиц (MMBTU).