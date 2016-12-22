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Как сооснователь Qlean придумал «Uber по уходу за пожилыми людьми»
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Как сооснователь Qlean придумал «Uber по уходу за пожилыми людьми»
Технологии и медиа, 07:03
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Как сооснователь Qlean придумал «Uber по уходу за пожилыми людьми»
«Близкие.ру» — это сервис для поиска в Сети специалистов, способных «под ключ» профессионально взять на себя заботу о пожилых и маломобильных людях. «Близкие» работают с апреля 2018-го, оборот сервиса составляет более 3 млн руб.
Задуматься о создании сервиса по уходу за пожилыми Александра Коровина заставили личные обстоятельства​ (Фото: из личного архива Александра Коровина)

«По моим ощущениям, это тема не только социальная, но и очень денежная. Например, только на борьбу с деменцией, по данным Всемирной организации здравоохранения, тратится $800 млрд в год. Население стареет, и в ближайшие годы рынок услуг для пожилых людей будет только расширяться. Получается, на пенсию начнут выходить либо состоятельные люди, у которых есть деньги, чтобы платить за свой комфорт, либо те, у кого есть богатые дети», — рассуждает о сервисе «Близкие.ру» первый инвестор проекта, сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович.

«Близких» он называет «Uber по уходу за пожилыми». Это сервис для поиска в Сети специалистов, способных «под ключ» профессионально взять на себя заботу о пожилых и маломобильных людях. Придумал проект еще один известный ИТ-предприниматель, сооснователь и бывший гендиректор Qlean Александр Коровин. «Близкие» работают с апреля 2018-го.

Запрос на «Близких»

Коровин давно обратил внимание на рынок социального ухода — еще во время работы в Qlean он искал возможности для расширения бизнеса. Новый проект не связан с уходом из компании по организации уборок (это случилось в январе 2018-го), подчеркивает предприниматель: задуматься об основании стартапа его заставили обстоятельства личного характера.

«У меня есть бабуля. И неожиданно она начала немного чудить. Теперь-то я знаю, что это называется деменция. А тогда пришлось погружаться в историю и разбираться», — вспоминает Коровин. «История оказалась совершенно дикая: найти для бабушки специалиста по уходу, особенно в провинции, нереально. Не говоря уже о том, чтобы специалист был обученным и квалифицированным», — говорит он.

Тогда бизнесмен начал изучать, как устроен рынок ухода за пожилыми в западных странах: выяснилось, что там есть государственные стандарты для этой сферы, а также школы и институты, где обучают сиделок. «В России нет ничего подобного. Поэтому нам как новому сервису, с одной стороны, сложнее развиваться в отсутствие аналогичного опыта, но нам как бизнесу это, наоборот, открывает дополнительные возможности», — отмечает он.

По словам Коровина, в стране практически нет компаний, которые старались бы гарантировать клиенту результат. «Это как рынок уборки до появления Qlean. Или как рынок такси до появления Uber и «Яндекс.Такси». Возможно, сравнение пошлое, но ситуация очень похожа», — говорит он. При этом старение населения подтверждают данные Минтруда: по прогнозу ведомства, к 2025 году в России будет до 40 млн пожилых, их доля вырастет с нынешних 24,6 до 27%.

Самым распространенным способом поиска сиделки остается «сарафанное радио», но и в его случае, по словам предпринимателя, речь идет «не о результате, а о минимальной гарантии, что человек никого хотя бы не убьет и не обворует».

Соинвестор проекта Эдуард Гуринович считает, что основными клиентами «Близких» будут люди с доходом от 100 тыс. руб. (Фото: из личного архива Эдуарда Гуриновича)

Тест на благонадежность

Коровин сам сделал сайт проекта и начал его тестировать, когда у сервиса не было ни штата специалистов по уходу, ни даже офиса. Тогда же пользователи стали оставлять первые заявки. «Приходилось делать «извиняшки», говорить, что мы пока тестируем продукт и сообщим, когда запустимся», — вспоминает основатель «Близких».

На следующем этапе развития проекта Коровин максимально подробно изучил, как устроена система ухода за пожилыми в России. Главным экспертом «Близких» выступила сотрудница фонда «Старость в радость», преподаватель кафедры «Управление сестринским делом» РУДН Лена Андрев. Для сервиса она разработала программу по организации ухода, а также системы обучения и контроля качества. С экспертизой также помогают фонды — та же «Старость в радость», а также «Живи сейчас» (помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом).

Каждый сотрудник «Близких», которому доверяют уход, должен пройти обучение продолжительностью до трех дней. На этих экспресс-курсах ему расскажут, как передвигать и кормить человека, проводить гигиенические процедуры и выстраивать общение в зависимости от особенностей заболевания подопечного.

По итогам обучения компания делает вывод о «благонадежности исполнителя», уточняет Коровин. Но опыт, по его словам, все равно «нельзя проверить, пока люди не приступят к работе», поэтому «Близкие» разработали особый регламент. Прежде чем допустить до пожилого человека специалиста, с ним встречаются эксперты. Они оценивают состояние подопечного и составляют программу ухода, которой обязан следовать исполнитель. Отчет о работе специалисты оставляют в специальном мобильном приложении. Если они работают с подопечными, не способными самостоятельно дать обратную связь, весь их рабочий день фиксируется на камеру. В целом контроль качества услуг помог наладить опыт создания службы поддержки в Qlean, признается предприниматель.

С «Близкими» сотрудничают уже около 120 исполнителей в возрасте от 35 лет. Большинство — пенсионеры. Такие «сиделки» редко допускаются к «сложным» подопечным, которым, например, требуется подселение. Зато они хорошо справляются с более простыми задачами: например, с компаньонством, «когда надо приходить один-два раза в день, готовить и гулять», рассказывает Коровин. У исполнителей, по его словам, обычно есть личный опыт ухода за близкими или работы в санаториях и пансионатах.

В базе сервиса около 80 клиентов. Оборот превышает 3 млн руб. в месяц. «Близкие» пока работают в Москве, выход в регионы только в долгосрочных планах. По оценке Коровина, в столице повседневный уход необходим примерно 600 тыс. человек. Согласно исследованию ассоциации «Патронаж» в России в регулярном уходе нуждаются 3–4 млн человек, из них 1,5 млн — это лежачие больные и престарелые.

Деньги «ангелов»

Для запуска «Близких» потребовалось 20 млн руб. Половину суммы Коровин вложил из личных накоплений, еще 10 млн руб. привлек от инвесторов. Сооснователь CarPrice Гуринович, который не раскрывает сумму инвестиций, владеет 3% юрлица сервиса — компании «Надежные исполнители». «Когда Саша [Коровин] разводился с инвесторами Qlean и продавал свою долю, я сразу сказал, что буду инвестором его нового проекта. Тогда он рассказал мне про идею «Близких», — вспоминает первый инвестор. Вложилась в сервис и директор компании по работе с инвесторами в CarMoney Анастасия Олимпиева.

Инвестиции пошли на операционную деятельность — создание тренинг-центра, зарплату команде и маркетинг. «Мы не пытались сразу пилить космический корабль. На старте была лишь проверка гипотезы и минимальный запуск. Сейчас ведем переговоры с несколькими фондами, в начале следующего года планируем закрыть раунд инвестиций, вот тогда уже будем больше вкладываться в разработку ИТ-решений и увеличивать команду», — объясняет Коровин.

Основными клиентами «Близких» будут пенсионеры с пассивным доходом от 100 тыс. руб. (минимальный размер пенсии в Москве в 2018-м — 17,5 тыс. руб.), считает Гуринович. Коровин же хочет расширить число услуг сервиса за счет реабилитации пациентов после различных заболеваний, например инсульта. Уход можно было бы начинать еще в больнице с последующим переходом на надомный режим, говорит предприниматель. «У нас есть такая амбиция, но все дико зависит от рынка и от наших темпов роста. Пока у «Близких» не будет четко налажена система с уходом, мы ни в какую реабилитацию лезть не будем», — заключает он.

Автор: Настя Березина.
Теги: Uber , CarPrice , qlean , Яндекс.Такси
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