«Волга-Днепр» объяснила отказ от дальнейших перевозок военных грузов НАТО

В группе компаний уточняют, что согласно стратегии «Волга-Днепр» фокусируется на коммерческом гражданском секторе. Участвовать в тендере на новый контракт с НАТО по перевозке военных грузов компания не будет

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Российская группа компаний «Волга-Днепр» подтвердила, что не собирается в дальнейшем сотрудничать с НАТО по перевозке военных грузов и не станет участвовать в тендере на новый контракт с Североатлантическим альянсом. Это следует из заявления пресс-службы группы компаний, поступившего в РБК.

«Следуя стратегии, группа «Волга-Днепр» фокусируется на коммерческом гражданском секторе, расширяет спектр нишевых продуктов. Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, coблюдая все ранее данные обязательства», — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что группа не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО в существующем формате. «Однако мы готовы к сотрудничеству со всеми организациями по линии транспортировки гуманитарных грузов, а также учаcтию в программах по ликвидации последствий природных катастроф и ЧС», — добавили в компании.

На прошлой неделе французские издания Challenges и Ouest-France сообщили, что «Волга-Днепр» проинформировала НАТО, что после 2018 года не будет предоставлять в распоряжение стран альянса транспортные самолеты Ан-124-100. В первом случае издание ссылалось на собственные источники, во втором — на письмо, направленное российской стороной членам управляющего совета программы SALIS (Strategic Airlift International Solution, программа негабаритных стратегических дальних авиаперевозок в интересах стран НАТО и ЕС).

В минувший вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли подтвердила эту информацию. «Авиакомпании, входящие в группу «Волга-Днепр», в условиях санкционной политики в отношении ряда российских компаний, а также беспрецедентного внешнеполитического давления на РФ решили изменить коммерческую политику, связанную с характером перевозимых грузов», — объяснял источник.

В рамках программы SALIS в 2006 году было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской «Волга-Днепр». В 2016 году «Авиалинии Антонова» объявили о прекращении совместного бизнеса с компанией «Волга-Днепр». Заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Денис Гурок тогда уточнил, что «перевозки по заказу стран НАТО Украина будет выполнять самостоятельно».