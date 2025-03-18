Росавиация опровергла информацию о запрете эксплуатации вертолетов Ми-8Т
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опровергло информацию о возможном запрете эксплуатации вертолетов Ми-8Т для коммерческих перевозок пассажиров.
«Информация о том, что до конца марта может быть принято решение о запрете на использование вертолетов Ми-8Т для коммерческих перевозок пассажиров, не соответствует действительности», — сказали РБК в пресс-службе ведомства.
О возможном введении Росавиацией ограничений на регулярные коммерческие перевозки на Ми-8Т, в частности, ранее сообщал телеграм-канал «Авиаторщина». По информации авторов канала, агентство прорабатывает это решение вместе с производителем — Национальным центром вертолетостроения им. Миля и Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»).
Как уточнил РБК представитель агентства, в отрасли идет дискуссия о возможном ограничении условий эксплуатации этих машин. Ее инициаторами стали эксплуатанты вертолетной техники, предложившие на одном из плановых совещаний Росавиации по безопасности полетов ограничить использование Ми-8Т «в сегменте только коммерческих перевозок пассажиров». Собеседник РБК подчеркнул, что на данный момент «никаких решений не принято».
Чем известен Ми-8
Ми-8 — самый массовый в мире двухдвигательный вертолет, разработанный в 1950–1960 годах ОКБ Миля. Производство велось более 30 лет: последний вертолет этого типа выпущен в Улан-Удэ в середине 1990-х годов. Всего за историю производства выпущено более 10 тыс. вертолетов этого типа различных модификаций. В 2019 году АО «Московский вертолетный завод им. Миля» объединили с АО «Камов» для создания Национального центра вертолетостроения. Центр входит в холдинг «Вертолеты России», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех».
«Ограничения могут быть неполными, например, перевозка меньшего количества пассажиров на борту. Сейчас идет анализ необходимости ограничить эксплуатацию Ми-8Т для коммерческих перевозок пассажиров. Оцениваются преимущества и недостатки такого решения. Если есть возможность нивелировать возможные риски для безопасной эксплуатации Ми-8Т, это надо делать, но крайне взвешенно», — добавили в пресс-службе.
Если решение об ограничении режима эксплуатации будет принято «в том или ином виде», его реализация будет «максимально гибкой и распределенной во времени». Росавиация пообещала учесть реальные потребности администраций регионов и их жителей в перевозках на вертолетах этого типа, так как часть региональных коммерческих операторов Ми-8Т не обновили парк и продолжают их эксплуатацию.
Источник, близкий к госкорпорации «Ростех», сказал РБК, что в большинстве случаев возраст находящихся в эксплуатации Ми-8Т превышает 25 лет, что выдвигает высокие требования к уровню их технического обслуживания. «Мало кто вкладывается сегодня в нормальный сервис — машины эксплуатируются буквально на износ. Поэтому их замена в парках авиакомпаний — вопрос времени», — считает собеседник РБК. Он добавил, что в России выпускают сегодня Ми-8АМТ/МТВ-1 — более современные модификации вертолетов с современной бортовой техникой и высокой энерговооруженностью, уровень безопасности полетов которых существенно выше.
Осенью 2022 года холдинг «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех», предприятия холдинга производили Ми-8Т до середины 1990-х годов) пытался запретить продление сроков эксплуатации Ми-8Т и Ми-26Т. Об этом говорилось в письме Ассоциации вертолетной индустрии на имя главы правительства Михаила Мишустина.
В обращении ассоциации говорилось, что запрет приведет к удорожанию поисково-спасательных услуг и услуг по доставке грузов и почты в регионах. На тот момент вертолетный парк российских эксплуатантов насчитывал 2269 вертолетов, из которых более 75% (1135 бортов) приходилось на российские вертолеты старше 25 лет.
Собеседник РБК, близкий к «Вертолетам России», говорит, что тогда авиакомпании добились сохранения возможности продлевать сроки эксплуатации техники. «Речь шла о постепенном ограничении возможности продлевать сроки по итогам оценки технического состояния и выводить совсем старые машины. Но проблема в том, что их действительно очень много. А с учетом большого запаса запчастей для этого типа продлевать сроки можно практически бесконечно», — пояснил он.
С вертолетами Ми-8 периодически происходят авиаинциденты. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе 18 марта из-за проблем в работе двигателя аварийно сел Ми-8 авиакомпании «Газпромавиа».
В Магаданской области 14 марта 2024 года жесткую посадку в 75 км от поселка Эвенск совершил Ми-8Т компании «Дальнереченск-Авиа» с 17 пассажирами и тремя членами экипажа на борту, следовавший с посадочной площадки Кварцевый в аэропорт Омсукчан. Один человек погиб, десять были госпитализированы.
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