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Бизнес ,  
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Шохин заявил о надежде на развитие бизнеса «молитвами» Минфина

Шохин — Силуанову: хотелось бы, чтобы вашими молитвами бизнес развивался
Без Минфина никакой дискуссии о развитии российского бизнеса и экономики быть не может, считает глава РСПП. Силуанов в ответ призвал к активному взаимодействию во всех сферах
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин / РБК)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин после выступления главы Минфина Антона Силуанова на ежегодном съезде союза заявил, что бизнес будет развиваться «молитвами» и «решениями» министерства, передает корреспондент РБК.

Приглашая Силуанова на сцену, Шохин сказал, что без Минфина никакой дискуссии о развитии российского бизнеса и экономики быть не может, а после добавил: «Денег нет, а вы держитесь».

Силуанов на съезде РСПП рассказал о стратегии прохождения периода охлаждения российской экономики. Для этого, по словам министра, необходимо, чтобы крупный бизнес активизировал работу по сокращению издержек и избавлению от непрофильных активов.

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Также глава Минфина призвал бизнес увеличить взаимодействие с ведомством. Он подчеркнул, что только совместными усилиями удастся реализовать все поставленные президентом задачи по развитию российской экономики. «У нас много инструментов совместного взаимодействия — это и субсидирование процентных ставок, и Фонд развития промышленности, да и просто гранты, льготы, вычеты. Давайте вместе работать», — сказал он.

«Хотелось бы, чтобы вашими молитвами бизнес не только выживал, но и развивался <…> не только молитвами, а совместными решениями», — сказал Шохин. «Действиями, действиями!» — поддержал Силуанов.

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бизнес в России РСПП Минфин Александр Шохин Антон Силуанов
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Антон Силуанов

политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
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