Шохин заявил о надежде на развитие бизнеса «молитвами» Минфина
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин после выступления главы Минфина Антона Силуанова на ежегодном съезде союза заявил, что бизнес будет развиваться «молитвами» и «решениями» министерства, передает корреспондент РБК.
Приглашая Силуанова на сцену, Шохин сказал, что без Минфина никакой дискуссии о развитии российского бизнеса и экономики быть не может, а после добавил: «Денег нет, а вы держитесь».
Силуанов на съезде РСПП рассказал о стратегии прохождения периода охлаждения российской экономики. Для этого, по словам министра, необходимо, чтобы крупный бизнес активизировал работу по сокращению издержек и избавлению от непрофильных активов.
Также глава Минфина призвал бизнес увеличить взаимодействие с ведомством. Он подчеркнул, что только совместными усилиями удастся реализовать все поставленные президентом задачи по развитию российской экономики. «У нас много инструментов совместного взаимодействия — это и субсидирование процентных ставок, и Фонд развития промышленности, да и просто гранты, льготы, вычеты. Давайте вместе работать», — сказал он.
«Хотелось бы, чтобы вашими молитвами бизнес не только выживал, но и развивался <…> не только молитвами, а совместными решениями», — сказал Шохин. «Действиями, действиями!» — поддержал Силуанов.
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