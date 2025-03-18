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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Bloomberg узнал о паузе в поставках СПГ из США крупнейшему покупателю

Bloomberg: китайские трейдеры отказываются от поставок СПГ из США из-за пошлин
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Взаимно введенные Китаем и США торговые пошлины грозят разделить крупнейшего в мире покупателя и продавца СПГ, пишет Bloomberg. По данным агентства, Китай уже как минимум 40 дней не импортировал сжиженный природный газ из США
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Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Китай не импортировал американский сжиженный природный газ (СПГ) в течение как минимум 40 прошедших дней, следует из данных отслеживания судов, которые проанализировал Bloomberg. Трейдеры вынуждены перенаправлять поставки в другие страны, чтобы избежать 15-процентных тарифов, которые Пекин ввел в ответ на пошлины США.

Согласно данным, которые изучил Bloomberg, текущая пауза в поставках американского СПГ на китайский рынок стала самой продолжительной почти за два года — с июня 2023 года. По информации аналитической компании Kpler, в настоящее время в Китае также нет ни одного американского судна.

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Фото:China Photos / Getty Images

Торговая война, спровоцированная администрацией Дональда Трампа, «грозит разделить крупнейших в мире продавца и покупателя СПГ», отмечает Bloomberg. Reuters писал, что по итогам 2024 года экспорт СПГ из США может увеличиться на 2,8% по сравнению с 2023 годом, достигнув 86,9 млн тонн. Согласно ежегодному отчету компании Shell по рынку СПГ, Китай в 2024 году импортировал 79 млн тонн сжиженного природного газа, приблизившись пиковому для страны показателю 2021 года.

Дополнительные тарифы в 15% на поставки СПГ из США в Китай начали действовать с 10 февраля. Таким образом Пекин ответил на решение Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию. Теперь, по словам опрошенных Bloomberg трейдеров, китайские покупатели газа с долгосрочными обязательствами перед проектами США вынуждены перепродавать эти поставки в Европу. Компании из Китая также неохотно подписывают новые контракты с американскими объектами и ищут поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона или Ближнего Востока.

Американский СПГ периодически пропадает с китайского рынка. В 2019 году на фоне торгового спора с Вашингтоном Пекин полностью прекращал импорт американского СПГ почти на год. Однако после возобновления поставок в 2020 году Китай нарастил импорт американского СПГ сразу до 400 тыс. тонн в месяц.

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Милена Костерева
Китай США пошлины СПГ
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