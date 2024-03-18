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Inews рассказал, кто контролирует сверхсекретную военную систему Британии

Inews: японская Fujitsu продолжила управлять военной системой Британии
Японская Fujitsu управляет военной системой Великобритании, несмотря на скандал с почтовой системой Horizon, пишет inews. Сменить подрядчика не удается: конкуренты Fujitsu пока не могут приступить к работе
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Японская IT-компания Fujitsu уже десятилетия управляет сверхсекретной военной компьютерной системой, обеспечивающей «стратегическое командование и контроль вооруженных сил Великобритании», несмотря на скандалы, связанные с компанией, пишет портал inews (приложение к газете The Independent).

Военный проект Fujitsu «не является публичным и держится в секрете», компания контролирует выполнение госконтракта, несмотря на то что он был передан другой фирме почти два года назад, сообщили источники издания. Причиной стали «глубокие связи» IT-гиганта с правительством, «крайне деликатный характер» этих работ и сложности с выдачей новому персоналу соответствующих разрешений, уточнили они.

«Правительство не хочет сближаться с ними [Fujitsu] после скандала, и теперь перед ним стоит задача заменить их в некоторых ключевых областях обороны, — приводит издание слова одного из источников в британской разведке. — Но сроки их работы продлевались снова и снова, потому что новые компании не могли начать свою деятельность».

Другой источник в британском МИДе рассказал inews, что заменить Fujitsu непросто, поскольку у нее «много сверхсекретных контрактов с правительством», и «есть доступ к высокопоставленным чиновникам в каждом агентстве и департаменте». Представитель правительства Великобритании заявил изданию, что Fujitsu «находится в переходном периоде между контрактами, продолжая выполнять свои обязательства в соответствии с их условиями».

Представитель компании в комментарии изданию назвал правильным решение об отказе от участия в торгах по новым госконтрактам до завершения расследования по делу о почтовой системе Horizon.

Fujitsu была основана в 1935 году. Продвигает решения для повышения устойчивости бизнеса (снижения влияния производства на климат, оптимизации и цифровизации производства и логистики и др.), разрабатывает собственное программное обеспечение и IT-сервисы; оказывает услуги системной интеграции, консалтинга, виртуализации и облачных сервисов; продает оборудование для центров обработки данных, электронные компоненты и др. Владеет 44% в Fujitsu Client Computing Limited — совместном предприятии с Lenovo (51%) и Банком развития Японии (Development Bank of Japan, 5%), — которое производит персональные компьютеры, планшеты, ноутбуки и другие потребительские устройства. Также владеет 44,05% Fujitsu General, которая занимается производством кондиционеров. В 1990-х компания была заметным игроком на рынке плазменных телевизоров, но в 1999 году передала это направление в совместное предприятие с Hitachi Ltd, а в 2005-м Fujitsu полностью вышла из него.

Японский IT-гигант сотрудничает с Министерством обороны Великобритании на протяжении почти 50 лет, предоставляя компьютерные системы для операций внутри страны и за рубежом, занимаясь в том числе технической поддержкой атомных подводных лодок британского ВМФ. По данным компании, в Соединенном Королевстве в ее штате числится 3500 сотрудников. За время пребывания Риши Сунака на посту премьера Fujitsu выиграла тендеры на общую сумму £3,6 млрд, пишет inews.

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Фото:Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 1999 году Fujitsu попала в скандал из-за почтовой системы учета Horizon. В ее работе происходили сбои, которые приводили к ошибкам в бухгалтерии и сообщениям о крупных недостачах. В период с 1999 по 2015 год были осуждены как минимум 900 сотрудников почты. Большинство из них уволили или оштрафовали, несколько человек попали в тюрьму, один покончил жизнь самоубийством. Скандал назвали самой крупной юридической ошибкой в истории Великобритании.

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Юлия Овчинникова
Япония Великобритания
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