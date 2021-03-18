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Бизнес ,  
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Суд отменил заморозку строительства на космодроме Восточный

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что приостановка работ затруднит реализацию федеральной программы развития космодромов
Стартовый комплекс для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный
Стартовый комплекс для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отменил решение Арбитражного суда Амурской области о заморозке строительства стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный, следует из определения, опубликованного 18 марта в картотеке арбитражных дел.

В начале марта Арбитражный суд Амурской области решил приостановить на 90 суток строительство комплекса по иску 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны к строительной компании ПСО «Казань», выполняющей работы. Работы были приостановлены в соответствии с ч. 3 ст. 9.5 КоАП — строительство продолжалось до составления актов об устранении выявленных недостатков. После этого ПСО «Казань» совместно с «Роскосмосом» подало жалобу в апелляционную инстанцию.

В определении арбитражного апелляционного суда указывается, что выявленные Минобороны нарушения касались 33 зданий, в то время как ПСО «Казань» в рамках контракта с дирекцией космодрома «Восточный» должно построить 277 зданий. «Приостановление строительной деятельности по всему объекту в целом существенно затрудняет реализацию федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов», — указано в определении. Суд также отметил, что заморозка строительства помимо срыва сроков выполнения работ приведет к невозможности устранить выявленные нарушения.

Космодром Восточный начали строить в 2011 году, а в 2016-м здесь произвели первый пуск. С того времени с космодрома пять раз стартовали ракеты-носители семейства «Союз», сейчас идет строительство объектов второй очереди космодрома под пуски ракет-носителей семейства «Ангара». Стройка началась в июне 2019 года, а в декабре на стартовом столе начали монтировать оборудование. У Центра им. Хруничева есть контракт с «Роскосмосом» на поставку одной ракеты «Ангара-А5» и двух «Ангара-А5М» для первых стартов с космодрома Восточный.

Контракт с ПСО «Казань» на 38,7 млрд руб. по строительству стартового стола для «Ангары» был заключен осенью 2018 года. В конце 2018-го ФНС Татарстана потребовала признать компанию банкротом в связи с задолженностью по налогам на 1,96 млрд руб. 23 января 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, отметил, что скорость строительства Восточного нельзя назвать удовлетворительной: к тому времени из запланированных 19 объектов было возведено лишь пять. В тот же день курирующий оборонный сектор вице-премьер Юрий Борисов заявил, что контракт на строительство на Восточном расторгается по взаимному согласию сторон. Однако в мае 2019-го стало известно, что «Казань» продолжит работы на космодроме.

Автор
Георгий Перемитин
суд Роскосмос ФНС космодром Восточный
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