ФАС оштрафовала «Касперского» за недостоверную рекламу ПО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала «Лабораторию Касперского» за недостоверную рекламу одного из ее продуктов — Kaspersky Password Manager.

«ФАС России наложила штраф на «Лабораторию Касперского». Причина — недостоверная реклама программного обеспечения Kaspersky Password Manager», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.

В ФАС пояснили, что компания сообщала «не соответствующую действительности цену на продукт».

Информация о цене продукта распространялась через «Яндекс.Директ» с июля 2018 по вторую половину сентября 2020 года. Однако с 12 августа 2020 года цена Kaspersky Password Manager увеличилась до 900 руб. за лицензию на 1 пользователя за 1 год. При этом в рекламной кампании использовались объявления с указанием цены в 450 руб.

ФАС решила, что за это нарушение «Лаборатория Касперского» должна быть оштрафована на 100 тыс. руб.