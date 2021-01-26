«Лаборатория Касперского» объяснила выявленные ФАС нарушения в рекламе

Разница между реальной ценой программы Kaspersky Password Manager и той, что была указана в рекламе в августе, возникла из-за технической ошибки, заявил РБК представитель компании «Лаборатория Касперского».

Как пояснили в компании, в августе 2020 года «Лаборатория Касперского» изменила цену на использование «менеджера паролей» — она составила 900 руб. за год.

«К сожалению, из-за ошибки технического характера некоторое время в сервисе «Яндекс.Директ» продолжила распространяться реклама этого приложения, где была указана старая цена — 450 рублей», — сказал представитель РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 25 января сообщила, что «Лаборатории Касперского» будет оштрафована за то, что разработчик, по мнению ведомства, намеренно занижал стоимость своего приложения в рекламе.