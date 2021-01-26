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Общество ,  
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«Лаборатория Касперского» объяснила выявленные ФАС нарушения в рекламе

Разница между реальной ценой программы Kaspersky Password Manager и той, что была указана в рекламе в августе, возникла из-за технической ошибки, заявил РБК представитель компании «Лаборатория Касперского».

Как пояснили в компании, в августе 2020 года «Лаборатория Касперского» изменила цену на использование «менеджера паролей» — она составила 900 руб. за год.

«К сожалению, из-за ошибки технического характера некоторое время в сервисе «Яндекс.Директ» продолжила распространяться реклама этого приложения, где была указана старая цена — 450 рублей», — сказал представитель РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 25 января сообщила, что «Лаборатории Касперского» будет оштрафована за то, что разработчик, по мнению ведомства, намеренно занижал стоимость своего приложения в рекламе.

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Фото:Никита Попов / РБК

«Комиссия ФАС России признала недостоверной рекламу программного обеспечения Kaspersky Password Manager, сообщающую, что продукт стоит 450 рублей», — говорится в сообщении ФАС.

Реклама распространялась с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года через сервис «Яндекс.Директ», тогда как с 12 августа 2020 года «Лаборатория Касперского» повысила цену на ПО Kaspersky Password Manager до 900 руб., указала служба. «В нарушение требования, установленного Законом о рекламе, после изменения цены ПО, реклама с указанием его стоимости в размере 450 рублей продолжала распространяться», — отметили в ФАС.

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В компании отметили, что оперативно исправили ошибку и приняли «меры организационно-технического характера, чтобы подобная ситуация не повторилась».

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