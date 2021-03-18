СМИ узнали о проекте «цифрового резидентства» для иностранных ИТ-компаний

Власти планируют обязать иностранные ИТ-компании регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги, узнал «Коммерсантъ». В противном случае им могут грозить «санкции», сообщил источник издания

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Правительство планирует до конца года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из ИТ-сферы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на план поддержки ИТ-отрасли, который находится на согласовании в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В рамках создания системы планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100–500 тыс. пользователей на территории России регистрировать юридические лица в стране и платить налоги, сообщил источник издания. По его словам, в проекте предложат несколько вариантов регистрации. Иностранные компании смогут зарегистрироваться дистанционно в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) или создать дочерние общества совместно с российскими компаниями — в этом случае нести ответственность за иностранную компанию будет ее российский представитель. После того как проект примут, у иностранных сервисов будет месяц на то, чтобы подать заявку на регистрацию. В противном случае им могут грозить «санкции», сообщил собеседник издания.

Ответственными за реализацию инициативы указаны Минцифры, ФНС, Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ. Предложение будет обсуждаться на совещании в правительстве 18 марта, сообщили изданию в Минцифры. В ФТС сказали, что «пакет изменений в стадии разработки». В ФНС и ФСБ не ответили на запрос «Коммерсанта».

Инициатива готовится по поручению президента Владимира Путина. Согласно ему, правительство должно до 1 августа подготовить «дополнительные требования к иностранным ИТ-компаниям, в том числе по открытию их представительств» в России.