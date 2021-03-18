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СМИ узнали о проекте «цифрового резидентства» для иностранных ИТ-компаний

Власти планируют обязать иностранные ИТ-компании регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги, узнал «Коммерсантъ». В противном случае им могут грозить «санкции», сообщил источник издания
Фото: Sascha Steinbach / EPA / ТАСС
Фото: Sascha Steinbach / EPA / ТАСС

Правительство планирует до конца года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из ИТ-сферы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на план поддержки ИТ-отрасли, который находится на согласовании в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В рамках создания системы планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100–500 тыс. пользователей на территории России регистрировать юридические лица в стране и платить налоги, сообщил источник издания. По его словам, в проекте предложат несколько вариантов регистрации. Иностранные компании смогут зарегистрироваться дистанционно в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) или создать дочерние общества совместно с российскими компаниями — в этом случае нести ответственность за иностранную компанию будет ее российский представитель. После того как проект примут, у иностранных сервисов будет месяц на то, чтобы подать заявку на регистрацию. В противном случае им могут грозить «санкции», сообщил собеседник издания.

Ответственными за реализацию инициативы указаны Минцифры, ФНС, Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ. Предложение будет обсуждаться на совещании в правительстве 18 марта, сообщили изданию в Минцифры. В ФТС сказали, что «пакет изменений в стадии разработки». В ФНС и ФСБ не ответили на запрос «Коммерсанта».

Путин поручил разработать требования к работе иностранных ИТ-компаний
Общество
Фото:Oli Scarff / Getty Images

Инициатива готовится по поручению президента Владимира Путина. Согласно ему, правительство должно до 1 августа подготовить «дополнительные требования к иностранным ИТ-компаниям, в том числе по открытию их представительств» в России.

Такая мера необходима, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства для иностранных и российских компаний, работающих в стране, сказал «Коммерсанту» председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. Российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, и такое неравенство заставляет их регистрироваться за рубежом, отметил эксперт. Среди таких компаний, например, «Яндекс» и Telegram.

По словам заместителя гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Бориса Едидина, под требования готовящейся инициативы могут попасть в том числе Google и Facebook, агрегаторы услуг Booking и Amazon, а также контентные и игровые сервисы, например Wargaming.net и Steam, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений.

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Facebook, Twitter, Pinterest, Zoom, Airbnb на запрос издания не ответили.

Власти предложили новые меры поддержки ИТ-компаний
Технологии и медиа
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

На совещании в правительстве 18 марта будет принят второй пакет мер поддержки российского технологического рынка, сообщили «VTimes» представители Чернышенко и Минцифры. По информации портала, правительство:

  • предложит освободить ИТ-предпринимателей от уголовной ответственности, если те уже выплатили штрафы и возместили ущерб. Данная мера, по мнению авторов пакета, позволит сократить число уголовных дел в отношении ИТ-предпринимателей в пять раз;
  • заявит о готовности подготовить нормативную базу для создания хранилища государственной big data и продумать правила доступа к нему для разработчиков решений в области искусственного интеллекта. Речь идет о передаче в хранилище обезличенных данных;
  • предложит налоговые льготы с учетом доходов от рекламной деятельности. Мера позволит закрыть пробел, образовавшийся после принятия первого налогового маневра, который распространялся на компании с 90% доходов от реализации софта, — им не смогла воспользоваться часть крупных компаний во главе с «Яндексом»;
  • предложит повысить максимальный доход в режиме самозанятых для разработчиков до 5 млн руб. в год;
  • предложит запретить приобретать и продлевать техподдержку иностранного софта и оборудования, если аналог есть в реестрах отечественного софта или радиоэлектроники. Ограничение предусмотрено для «отдельных видов юридических лиц»;
  • предложит отказаться от строительства инфраструктуры дата-центров за счет бюджетных средств, если для этого нет «надлежащих оснований», и создать условия для размещения государственных информационных систем (ГИС) в коммерческих дата-центрах.
Автор
Виктория Полякова
ИТ-компании представительство Минцифры Дмитрий Чернышенко
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