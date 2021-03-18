Общества потребителей предложили спецмаркировку для упаковки товаров

Конфедерация обществ потребителей попросила правительство маркировать упаковку, чтобы было ясно, можно ее утилизировать или нет. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о возможном запрете в России некоторых видов пластика

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Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко (курирует экологию) изменить правила маркировки упаковки, чтобы потребителям было легче различать, подлежит она переработке или нет.

Об этом говорится в письме главы КонфОП вице-премьеру (у РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил сам Янин). Письмо было направлено во вторник, 16 марта, на следующий день после того, как Абрамченко, выступая на форуме «Чистая страна» в Сколково, заявила, что «не нужно бояться» запрещать производство, использование и выпуск в обращение неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также трудноизвлекаемых материалов, таких как одноразовая посуда, коктейльные трубочки и другое. По ее словам, запрет на производство и использование пластиковой посуды и коктейльных трубочек в России может быть введен «в ближайшее время» — на горизонте двух лет.

По мнению Янина, если потребители будут четко понимать, можно ли сдать упаковку на переработку (в том числе какую ее часть и в каком виде), им будет легче сортировать отходы и делать выбор в пользу перерабатываемой упаковки. Он отмечает, что действующая сегодня маркировка упаковки не дает достоверной информации о том, как она перерабатывается. Для этих целей можно использовать непотребительскую маркировку — знаки идентификации (номера материалов в треугольнике-петле Мебиуса), установленные техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки», пишет он. Но эти знаки, как отмечает Янин, трудночитаемы и зачастую применяются для маркировки неперерабатываемых материалов.

«Мы поддерживаем предложения, направленные на повышение информированности потребителей об «экологичности» упаковок. Предложения союза будут направлены в профильные ведомства для изучения», — сказала РБК представитель Абрамченко Марта Галичева.

При проработке предложений КонфОП необходимо изучить их влияние на конечную цену товара, отметила она. По оценке Янина, изменение информации на этикетках не потребует дополнительных затрат для бизнеса. «При изменении законодательства возможен полугодовой переходный период, когда производители смогут использовать ранее выпущенные этикетки. Один год может быть достаточен для подобных изменений в том случае, если Россия станет активно продвигать экомаркировку в странах ЕАЭС», — сказал он РБК.

«Большинство компаний, выпускающих упакованные товары, заказывают упаковку минимум за шесть–девять месяцев, а дизайн разрабатывается еще раньше. Если переходный период будет недостаточным, то только дополнительные издержки по нанесению новой маркировки составят не менее 3–5 руб. на единицу продукции», — предупреждает председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский. Перед введением новых знаков на упаковке нужно определить, какие материалы считать «перерабатываемыми», и внести соответствующие изменения в законодательство, добавляет он.

В новой Концепции расширенной ответственности производителя (предполагает, что за утилизацию товаров и упаковки платят их производители), принятой в самом конце 2020 года, указано, что экосбор за упаковку и товары из трудноперерабатываемых материалов должен быть выше, а из вторсырья, наоборот, ниже.