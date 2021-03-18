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ТМК заплатила за Ярцевский завод втрое больше прошлогодней цены

ТМК Дмитрия Пумпянского в конце 2020 года купила Ярцевский металлургический завод за 15 млрд руб. Это более чем в три раза превышает цену, по которой Evraz продал этот актив в конце 2019 года
ТМК TRMK ₽89,48 +2,9% Купить
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК, 95,6% принадлежит Дмитрию Пумпянскому) в октябре 2020 года выкупила за 15 млрд руб. производителя арматуры Ярцевский металлургический завод (ЯМЗ) в Смоленской области. В конце 2019 года Evraz Романа Абрамовича и партнеров продала этот актив за 4,2 млрд руб. Он подорожал за год в 3,6 раза, следует из отчетов Evraz и ТМК. Представитель ТМК отказался от комментариев.

«ТМК — ЯМЗ» (переименован после покупки ТМК) мощностью 300 тыс. т сортового проката в 2019 году получил 51,6 млн руб. чистого убытка против 1,4 млн руб. чистой прибыли годом ранее, общий долг составил 605,5 млн руб., следует из данных СПАРК (данных за 2020 год пока нет).

Evraz являлся крупнейшим кредитором ЯМЗ, пока в первом полугодии 2019 года на нем не началась процедура банкротства. В ноябре 2019 года Evraz приобрел его имущество на аукционе за $22 млн. (1,4 млрд руб. по курсу на момент покупки) для последующей перепродажи, говорится в отчете компании. Большая часть суммы пошла на погашение долга предприятия, в основном перед самим Evraz. Уже в декабре того же года контроль над Ярцевским метзаводом получила юридическая фирма «Ренессанс-Лекс» (через ООО «Парус»), принадлежащая экс-главе юридического департамента ТМК Георгию Хурошвили, писал «Коммерсантъ». Сумма сделки, по данным отчета Evraz, составила $66 млн (примерно 4,2 млрд руб. по среднему курсу на момент сделки).

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Фото:Николай Бабкин / oao_tmk / Flickr

«Ренессанс-Лекс» была создана в 2005 году «Фондом Сотби», которым владели ТМК и группа «Синара» (обе компании сейчас подконтрольны Пумпянскому), но затем ее владельцем стал бывший топ-менеджер ТМК. Источники «Коммерсанта» сообщали, что фирма Хурошвили выкупила Ярцевский метзавод в интересах Пумпянского и бывшего владельца группы ЧТПЗ Андрея Комарова (ТМК недавно выкупила сам ЧТПЗ). Ярцевским заводом интересовался и их конкурент — Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина и Николая Егорова, который планировал на базе предприятия создать производство бесшовных труб, применяемых в нефтегазовой отрасли (их уже производят ЧТПЗ и ТМК). Сафин даже зарегистрировал ООО «Ярцевский металлургический завод» в Смоленской области.

Представитель ТМК тогда заявлял, что компания не имеет отношения к покупке завода. В декабре 2019 года Первоуральский трубопрокатный завод (входит в ЧТПЗ) получил в залог блокпакет компании «Парус», через которую «Ренессанс-Лекс» владела Ярцевским заводом, а в январе 2020 года еще 74,9% «Паруса», как писал «Интерфакс», оказались в залоге ТМК.

Хурошвили сказал РБК, что «Ренессанс-Лекс» принадлежит ему и его компаньону, и у нее бизнес, «абсолютно не связанный» с ТМК и «Синарой». «Есть несколько площадок, на которых мы развиваем индустриальные парки, занимаемся промышленным редевелопментом», — пояснил он.

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В июле 2020 года владельцем 100% «Паруса» стала кипрская компания Romelior Investments Limited, сообщал «Интерфакс». Это миноритарный акционер группы «Синара» (владеет 2,87%), ее формальным владельцем, в свою очередь, является гражданин Кипра Антреас Епифаниу. Хурошвили отказался назвать цену, за которую он продал завод Romelior Investments, но пояснил, что «с существенной прибылью для себя».

У этой кипрской компании ТМК купила актив в октябре 2020 года за 15 млрд руб., следует из отчета компании Пумпянского. ТМК предварительно оценила активы завода почти в 18 млрд руб., обязательства — в 5,1 млрд руб., а гудвил, связанный с ожидаемым эффектом синергии от приобретения, — в 2,17 млрд руб.

Ярцевский завод в 2020 году мог заработать 2–3 млрд руб. доналоговой прибыли, посчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, назвав оценку в 15 млрд руб. для завода «довольно высокой».

Автор
Светлана Бурмистрова
ТМК Дмитрий Пумпянский
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