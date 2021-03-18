ТМК заплатила за Ярцевский завод втрое больше прошлогодней цены

ТМК Дмитрия Пумпянского в конце 2020 года купила Ярцевский металлургический завод за 15 млрд руб. Это более чем в три раза превышает цену, по которой Evraz продал этот актив в конце 2019 года

Фото: EPA / ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК, 95,6% принадлежит Дмитрию Пумпянскому) в октябре 2020 года выкупила за 15 млрд руб. производителя арматуры Ярцевский металлургический завод (ЯМЗ) в Смоленской области. В конце 2019 года Evraz Романа Абрамовича и партнеров продала этот актив за 4,2 млрд руб. Он подорожал за год в 3,6 раза, следует из отчетов Evraz и ТМК. Представитель ТМК отказался от комментариев.

«ТМК — ЯМЗ» (переименован после покупки ТМК) мощностью 300 тыс. т сортового проката в 2019 году получил 51,6 млн руб. чистого убытка против 1,4 млн руб. чистой прибыли годом ранее, общий долг составил 605,5 млн руб., следует из данных СПАРК (данных за 2020 год пока нет).

Evraz являлся крупнейшим кредитором ЯМЗ, пока в первом полугодии 2019 года на нем не началась процедура банкротства. В ноябре 2019 года Evraz приобрел его имущество на аукционе за $22 млн. (1,4 млрд руб. по курсу на момент покупки) для последующей перепродажи, говорится в отчете компании. Большая часть суммы пошла на погашение долга предприятия, в основном перед самим Evraz. Уже в декабре того же года контроль над Ярцевским метзаводом получила юридическая фирма «Ренессанс-Лекс» (через ООО «Парус»), принадлежащая экс-главе юридического департамента ТМК Георгию Хурошвили, писал «Коммерсантъ». Сумма сделки, по данным отчета Evraz, составила $66 млн (примерно 4,2 млрд руб. по среднему курсу на момент сделки).

«Ренессанс-Лекс» была создана в 2005 году «Фондом Сотби», которым владели ТМК и группа «Синара» (обе компании сейчас подконтрольны Пумпянскому), но затем ее владельцем стал бывший топ-менеджер ТМК. Источники «Коммерсанта» сообщали, что фирма Хурошвили выкупила Ярцевский метзавод в интересах Пумпянского и бывшего владельца группы ЧТПЗ Андрея Комарова (ТМК недавно выкупила сам ЧТПЗ). Ярцевским заводом интересовался и их конкурент — Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина и Николая Егорова, который планировал на базе предприятия создать производство бесшовных труб, применяемых в нефтегазовой отрасли (их уже производят ЧТПЗ и ТМК). Сафин даже зарегистрировал ООО «Ярцевский металлургический завод» в Смоленской области.