ТМК уйдет с Лондонской биржи и предложит инвесторам выкупить их акции

«Трубная металлургическая компания» Дмитрия Пумпянского объявила о планах уйти с Лондонской биржи, поскольку она не сможет продолжать платить высокие дивиденды. До этого она пообещала выкупить свои акции у инвесторов с премией

Фото: Николай Бабкин / oao_tmk / Flickr

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила о планах уйти с Лондонской биржи. Совет директоров компании объясняет этот шаг в том числе планами сократить дивиденды, руководствуясь своими прогнозами прибыльности. Также компания сфокусировалась на российском рынке после продажи американского подразделения в 2019 году и не планирует международной экспансии в ближайшие годы. Ее капитализация находится под давлением из-за различных рыночных факторов и низкой ликвидности. Делистинг с Московской биржи в компании не обсуждается, пояснили в пресс-службе ТМК.

В связи с этим решением ТМК планирует провести добровольный выкуп своих акций у инвесторов с премией 30% по отношению к цене закрытия на торгах в Москве 7 апреля 2020 года (46,78 руб. за акцию). Цена приобретения — 61 руб., покупателем выступит «Волжский трубный завод» (на 100% принадлежит ТМК).

Конкретные действия по делистингу будут предприняты в июле текущего года, уточнил вице-президент ТМК Владимир Шматович.

«Несмотря на сложную текущую ситуацию в мире, в рамках программы выкупа своих акций ТМК предложила значительную премию к рынку», — отметил он.

На фоне новостей о выкупе акции компании выросли на 22% в Москве и Лондоне до 56,7 руб. за штуку и до $2,95 за GDR (равна четырем обыкновенным акциям).

ТМК давно думала об уходе с Лондонской биржи. Год назад Шматович говорил «Интерфаксу», что этот вопрос продолжает рассматриваться: «Я не готов сейчас объявить о принятых решениях. Но проблема у нас действительно есть. И мы видим и по другим компаниям, например МТС, что раздвоение листинга часто не воспринимается как позитивная правильная вещь. Мы внимательно смотрим на эту проблему и прорабатываем различные варианты».